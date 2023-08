Lastnik hotela pretepel delavko, ki je zahtevala plačo in zagrozila z odpovedjo

"Najprej me je udaril, nato me je začel odrivati. Njegova žena in kuhar sta zbežala, medtem ko je kuharica stopila med naju ... pri tem ona ni bila poškodovana," je opisala za N1. Ta prvi udarec so zabeležile tudi kamere, nato pa jo je po njenem pripovedovanju zvlekel na hodnik, kjer ni videonadzornih kamer. "Tam me je brutalno pretepel, največ udarcev sem dobila po glavi, klofutal me je, hkrati pa me je žalil, da sem klošarka in govoril še druge grde besede," je opisala za N1 .

Zaradi slabih pogojev dela je 28-letna zaposlena Hotela Jablanica v torek upravi hotela napovedala, da bo podala odpoved. "Ko sem direktorico hotela soočila z argumenti in dejstvi, je ta zagrozila, da bo poklicala soproga, ki je hkrati tudi lastnik hotela. Ko je prišel, sem mu povedala isto kot njej, da objekta ne bom zapustila, dokler mi ne izplačajo julijske plače, glede na to, da je bil že začetek avgusta," je za bosansko-hercegovsko televizijo N1 svojo zgodbo zaupala Enisa Klepo , sicer po izobrazbi pravnica, ki je delala na recepciji hotela.

Ko je nehal s pretepanjem, je uspela pobrati svoje stvari in zapustiti hotel. Poklicala je starše, ki so jo takoj odpeljali na urgenco, od tam pa so jo napotili v bolnišnico v Mostarju. V bolnišnici so dogodek, v katerem je dekle utrpelo hude telesne poškodbe, prijavili policiji.

Delavko so iz bolnišnice odpustili šele v četrtek. Na fotografiji, ki so jo objavili lokalni mediji, je videti, da je dekle med drugim utrpelo ogromno oteklino s podplutbo pod levim očesom.

Policija je napadalca prijela in odpeljala v pridržanje. Sarajevski portal Klix.ba pa je poročal, da so napadalca prav tako v četrtek izpustili iz pripora.

Protesti in pozivi k bojkotu hotela

Ko so podrobnosti dogodka prišle v javnost, je med ljudmi završalo. Vrstijo se pozivi k bojkotu omenjenega hotela, katerega lastnik se je tako brutalno znesel nad zaposleno.

Župan občine Jablanica Damir Šabanović je ostro obsodil nasilje, svoji someščanki pa zaželel hitro okrevanje. "Nasilje nikoli in v nobeni obliki ne sme obstajati, odgovor nanj pa mora biti hiter in oster. Jaz najostreje obsojam dogodek, v katerem je brutalno pretepena naša sokrajanka in pričakujem, da bosta policija in tožilstvo naredila vse, da bo odgovorna oseba kaznovana," je po poročanju Klix.ba poudaril župan.

Dodal je, da bo preveril, ali občina kakorkoli sodeluje s poslovnimi subjekti, ki poleg zlorabljanja delavcev in njihovih pravic izvajajo celo fizično nasilje nad njimi. "Zaščita človekovih in delavskih pravic je temeljna vrednota in takšno obnašanje v 21. stoletju je nesprejemljivo," je poudaril.

Pretepena delavka je napovedala protest, na katerem bodo opozorili na kršenje delavskih pravic in fizično nasilje. "Pozivam vse, da v začetku naslednjega tedna pridejo in me podprejo na protestih, o čemer bo javnost pravočasno obveščena," je dejala Klepo.

V upravi hotela dogodka za zdaj niso komentirali.