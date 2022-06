Šef IEA Evropo opozarja, naj se pripravi na zimo brez ruskega plina

"Evropa se mora pripraviti na možnost, da bo dobava ruskega plina povsem prekinjena. Bolj kot se približujemo zimi bolj razumemo namere Rusije. Verjamem, da so prekinitve dobave usmerjene v to, da preprečijo, da bi si evropska skladišča ustvarjala zaloge, in da povečajo rusko prednost v zimskih mesecih," je dejal.

Prvi mož Mednarodne agencije za energijo (IEA) Fatih Birol je v pogovoru za Financial Times dejal, da je nedavna odločitev ruskih oblasti, da zmanjšajo dobavo ruskega plina evropskim državam, lahko šele začetek nadaljnih rezov. Čeprav zmanjšanje dobav plina v zadnjih tednih Kremelj pripisuje vzdrževalnim delom, pa bi po ocenah Birola lahko šlo za to, da želi Moskva na tak način pridobiti vzvode za nadaljevanje vojne v Ukrajini.

Države članice EU trenutno delajo na zmanjšanju odvisnosti od ruskih fosilnih goriv, tako da dobavljajo plin iz drugih držav, med drugim tudi iz ZDA. Poleg tega pa pospešeno podpirajo prehod na obnovljive vire energije. Voditelji sicer priznavajo, da bodo rusko nafto in plin morali nadomeščati s premogom in jedrskimi elektrarnami.

Države Evropske unije si namreč prizadevajo, da bi napolnile svoja skladišča zemeljskega plina. Nemčija upa, da bo do novembra zapolnila do 90 odstotkov kapacitet. Njena skladišča so trenutno zapolnjena šele do polovice.

Birol sicer evropske države poziva, naj sprejmejo še druge ukrepe, kot je zmanjševanje povpraševanja po fosilnih gorivih in ohranjanje zalog energentov. Zagon starih termoelektrarn in drugi koraki, ki so jih v zadnjem tednu sprejele nekatere evropske države, so po njegovem mnenju upravičene glede na obsežnost krize, čeprav to pomeni ponovno povečanje izpustov ogljikovega dioksida. Kot je pojasnil, je povečana uporaba premoga začasen ukrep, ki bo pomagal ohraniti zaloge plina za ogrevanje v zimskih mesecih. Hkrati pa morajo države pospešiti prehod na obnovljive vire. Države pa je tudi pozval, naj, če je le možno, preložijo načrtovana zaprtja jedrskih elektrarn, zato da zagotovijo dovolj električne energije.

Po Nemčiji, Avstriji in Nizozemski sta v torek tudi Švedska in Danska sporočili, da so začeli s prvo fazo svojega načrta za ohranjanje zalog plina. Vendar pa noben od teh državnih načrtov še ne vključujejo varčevanje z energenti. Evropa je od začetka ruskega napada na Ukrajino zmanjšala svojo odvisnost od ruskega plina za okoli 20 odstotkov (iz prejšnjih 40 odstotkov).

IEA, ki ga primarno financirajo članice OECD, je bila ena od prvih uradnih inštitucij, ki je Rusijo že lani obtožila manipuliranja z zalogami plina, ki jih dobavlja Evropi.