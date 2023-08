Šef, ki da službo le kandidatom, ki opravijo 'preizkus s kavo'

Prav zato se je domislil trika s skodelico kave. "Ko je nekdo prišel na razgovor za službo, sem mu vedno pokazal pisarno in ga odpeljal v eno od kuhinj. Ta oseba je iz kuhinje vedno prišla s pijačo," direktorjevo pripovedovanje povzema Your Tango .

Potem ko si kandidat pripravi pijačo, se vrne v pisarno. Med razgovorom običajno popijejo svojo kavo ali čaj. "Po koncu pogovora pa sem vedno opazoval, kaj bo kandidat naredil s skodelico," pravi Innes.

Osredotočil se je na to, ali želi kandidat prazno skodelico odnesti nazaj v kuhinjo. Odgovor na vprašanje v celoti temelji na dejanjih kandidata, ki po Innesovem mnenju v veliki meri odloča o tem, ali je prava oseba za to delovno mesto.

"Veščine vedno lahko razvijete, vedno lahko pridobite znanje in izkušnje, vendar pa je vse odvisno od odnosa – in odnos, o katerem govorim, je koncept: pomij za sabo," je povedal in pojasnil, da je vedno želel zagotoviti, da bo imel v kolektivu ljudi, ki imajo pravi občutek odgovornosti za svoja dejanja, spoštovanje do drugih in občutek za timsko delo.

Na njegovem testu je povprečno padlo 10 odstotkov kandidatov, ki se kljub morebitnemu izjemnemu znanju in izkušnjam niso uvrstili v drugi krog.