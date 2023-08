'Šef pod krinko': Direktor Lufthanse postal stevard za en dan

"Tako zanimivo je bilo obravnavati individualne želje gostov. Kot nekdanji pilot sem mislil, da poznam izzive, ki jih prinaša nočni let. Toda biti priseben in pozoren ter šarmanten, ko ti biološka ura reče, da moraš spati, je nekaj čisto drugega," je zapisal Ritter.

Direktorja Lufthanse je presenetilo, koliko organizacije je potrebne, ko nekaj ne gre po načrtih. Omenil je, da so bili denimo obroki, ki so bili zapisani na menijih, povsem drugačni od tistih, ki so jih naložili na letalo. Obljubil je, da bo to uredil.

"Presenečen sem bil, koliko sem se naučil v teh nekaj urah. Odločanje o stvareh v pisarni bo odslej drugačno. Hvala ekipi, gostom in vsem, ki so mi omogočili to izkušnjo," je še dodal.

50-letni Ritter je na čelu Lufthansa Airlines od aprila lani. Preden je zasedel vodilni stolček, je delal kot pilot, usposobljen za letenje z letali tipa A320, A330 in A340.