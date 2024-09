Šef podjetja OceanGate pred tragedijo: Pod mojim vodstvom ne bo umrl nihče

"Nimam želje po smrti. To je ena najbolj varnih stvari, ki jih bom kdaj naredil," je leta 2018, leta pred tragedijo na dnu Atlantika, ob pomislekih glede varnosti podmornice Titan zagotovil šef podjetja OceanGate Stockton Rush. Direktor pomorskih operacij, ki je v poročilu izrazil skrbi nad kakovostjo zasnove podmornice, se je moral zaradi pomislekov namreč takrat zagovarjati na večurnem sestanku s šefom, naposled pa so ga iz podjetja OceanGate odpustili. Zapisnik sestanka je v sklopu preiskave implozije Titana, v kateri je umrla celotna petčlanska posadka, vključno z Rushem, delila ameriška obalna straža.

Transkript enega ključnih sestankov v podjetju, ki stoji za tragično zgodbo podmornice Titan, razkriva, da je izvršni direktor Stockton Rush leta 2018 zatrdil, da v času njegovega vodstva ne bo umrl nihče. Besede je izrekel tekom razgrete debate, ki je potekala med direktorjem družbe OceanGate, nekdanjim direktorjem pomorskih operacij Davidom Lochridgeom in še tremi drugimi zaposlenimi. Njegova zagotovila so bila sicer zaman, lani je namreč med spustom do razbitin Titanika umrla petčlanska posadka podmornice Titan. Zapisnik pa kaže, da je bila varnost podmornice pod vprašanjem že leta pred tem, poroča BBC. Lochridge je namreč na sestanku pet let pred nesrečo izrazil pomisleke glede varnosti.

Podmornica Titan FOTO: AP icon-expand

Lochridgeja so na sestanek z direktorjem družbe poklicali zaradi poročila o varnosti podmornice, ki je sprožilo resne pomisleke o njeni zasnovi. Zdaj pa je v preiskavi povedal, da se je sestanek takrat spremenil v več kot dvourno razpravo glede njegove dopovedi in o tem, da njegovi pomisleki glede varnosti niso pomembni. "Izpostavil sem tisto, kar vidim kot varnostne pomisleke. Te sem že izrazil ustno, vendar pa so jih vsi zavrnili," je iz zapisnika razvidno, da je takrat dejal direktor pomorskih operacij. Rush pa mu je odvrnil, da je njegove pomisleke slišal ter da je dal nanje tudi jasen odgovor, a da se zdi ta Lochridgeu neustrezen. Dodal je, da so mu vsi govorili, da projekt ne bo uspel, a da jim je dokazal ravno nasprotno. "Razumem tveganja, v to se spuščam s široko odprtimi očmi. Nimam želje po smrti. Verjamem, da je to ena najvarnejših stvari, ki jih bom kdaj naredil," je dodal Rush. Nato je sodeč po zapisniku dejal, da bi si lahko izmislil 50 različnih razlogov, zakaj bi podvig odpovedal: "A ne bom umrl in pod mojim vodstvom ne bo umrl tudi nihče drug."