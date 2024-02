Šef Ryanaira: Cene letalskih vozovnic bodo to poletje višje

Boeing bi moral Ryanairu predvidoma do marca dobaviti 57 letal tipa Boeing Max 8200, a jih bodo po ocenah šefa Ryanaira Michaela O'Learyja do poletja prejeli le od 40 do 45.

Ker bo na voljo manj letal, s tem pa tudi manj sedežev, izvršni direktor pričakuje, da bodo cene to poletje zrasle, in sicer do 10 odstotkov. Z ekonomično porabo goriva se bodo izognili večjim podražitvam, je poudaril.

Ameriški proizvajalec letal Boeing je pod nadzorom ameriške zvezne uprave za letalstvo vse od januarskega incidenta, ko je letalu družbe Alaska Airlines med letom odneslo del vrat. V luči incidenta so se pojavili pomisleki glede kakovosti novih Boeingovih letal, kar je upočasnilo proizvodnjo, poroča BBC.