'Obdobja letov za 10 evrov je konec'

"Nobenega dvoma ni, da naših promocijskih cen - vozovnice za en evro, za 9,99 evra - ne boste videli v naslednjih letih," je dejal Michael O'Leary za BBC.

Višji stroški goriva, ki zvišujejo cene letalskih kart, zvišujejo tudi stroške gospodinjstev, kar zmanjšuje razpoložljive dohodke potrošnikov. Toda šef Ryanaira kljub temu pričakuje, da bodo stranke raje iskale cenejše možnosti kot pa zmanjšale število potovanj z letalom.

"Menimo, da bodo ljudje še naprej pogosto leteli. Res pa je, da bodo postali veliko bolj občutljivi na cene," meni O'Leary.

Ker so se letalske vozovnice v zadnjih letih pocenile, se je povečalo število letov, ob poplavi nizkocenovnih letalskih ponudnikov pa so potovanja z letalom postala dostopna za več ljudi. A komercialni leti so zdaj 'krivi' za približno 2,4 odstotka svetovnih emisij ogljikovega dioksida, letalski sektor pa se sooča s pritiskom in pozivi k zmanjšanju svojega vpliva na podnebje.

Ko so države začele odpravljati covidne omejitve, se je povpraševanje po letih močno povečalo, pomanjkanje osebja v letalskih družbah in na letališčih pa je povzročilo zamude in številne odpovedi letov. O'Leary ocenjuje, da je Ryanair bolje obvladal situacijo kot druge letalske družbe, ker je začel zaposlovati in usposabljati nove kadre lani novembra, ko so bila potovanja še nekoliko okrnjena.