Tujina

Šef Ryanaira želi sestreliti nepooblaščene drone

Bruselj, 02. 10. 2025 09.03 | Posodobljeno pred 39 minutami

Ne.M.
Izvršni direktor Ryanaira Michael O'Leary je ostro kritiziral EU, ker ni zaščitila evropskih letališč, in dejal, da bi morali sestreliti nepooblaščene drone, ki motijo zračni promet. Dejal je, da ne zaupa evropskim voditeljem in da bi Ursula von der Leyen morala odstopiti.

Droni nad danskimi letališči (fotografija je simbolična)
Droni nad danskimi letališči (fotografija je simbolična) FOTO: AP

Evropski voditelji naj bi na neformalnem srečanju Evropskega sveta v Københavnu razpravljali o uvedbi "zidu za drone" v upanju, da bi preprečili vdore, ki jih pošiljajo zlonamerni akterji, navaja Politico.

"Zakaj ne sestrelimo teh dronov?" je izvršni direktor Ryanaira Michael O'Leary dejal v intervjuju za Politico, ko so ga vprašali o nedavnih vdorih na evropskih letališčih. Vprašal se je, zakaj se to ne dogaja, "če rusko vojaško letalo preleti zračni prostor Nata"

"Naše delovanje je bilo pred tremi tedni moteno, ko so droni preleteli Poljsko in so bila poljska letališča zaprta štiri ure," je dejal izvršni direktor Ryanaira, pri čemer se je skliceval na incident, ki ga pripisujejo Rusiji. Dodal je, da so bila prejšnji teden danska letališča zaprta približno dve uri, pri čemer je imel v mislih vdore na letališča v Københavnu in Aalborgu, za katera lokalne oblasti še niso odkrile storilca. "To je moteče in pozivamo k ukrepanju," je dodal.

O'Leary: Ne zaupam evropskim voditeljem, ki sedijo in pijejo čaj ter jedo piškote

Kljub novi nujnosti zaščite evropskih letališč O'Leary meni, da zid pred droni nima nobenega učinka: "Mislite, da Rusi dejansko ne morejo izstreliti brezpilotnega letala iz Poljske?"

Komisar za obrambo Andrius Kubilius je pobudo postavil v središče Eastern Flank Watch, obrambnega načrta med državami EU na vzhodni strani, s katerim naj bi zaščitili celotno celino pred naraščajočimi varnostnimi grožnjami.

Šef nizkocenovne letalske družbe je izrazil tudi skepticizem glede načrtov in verodostojnosti voditeljev in vlad EU, ki razpravljajo o obrambni pobudi. "Ne zaupam evropskim voditeljem, ki sedijo in pijejo čaj ter jedo piškote," je dejal. "Če ne morete zaščititi niti preletov nad Francijo, kakšno možnost imamo, da nas oni zaščitijo pred Rusijo?" je dodal v zvezi z odpovedjo poti nad Francijo med stavkami kontrolorjev zračnega prometa v državi. "Ne zaupam von der Leyen. Neuporabna je in bi morala odstopiti," je dejal O'Leary.

KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Stauffenberg
02. 10. 2025 10.01
Dejal je, da ne zaupa evropskim voditeljem in da bi Ursula von der Leyen morala odstopiti.-----S tem stavkom se popolnoma strinjam.
ODGOVORI
0 0
aljoteam
02. 10. 2025 09.56
+2
Se en paranoični rusofob, ki povsod vidi samo ruse. Povsem opran.
ODGOVORI
2 0
Fery Zaka
02. 10. 2025 09.53
-1
Čas bi bil, da rečemo bobu bob. Oz. da rečejo taki, ki se jih sliši. Kapo dol za zadnja stavka. Staro bi morali že zdavnaj odstaviti. Pelje Evropo v propad.
ODGOVORI
0 1
SpamEx
02. 10. 2025 09.51
+0
Se strinjamo glede Ursule von der Leyen. Nesposobna ženska
ODGOVORI
1 1
rdeča petokraka
02. 10. 2025 09.39
+3
Direktor ima prav, sestreliti drone. Še posebno prav ima pa glede Uršule.
ODGOVORI
5 2
AleksanderS
02. 10. 2025 09.38
+6
ta je najjača : O'Leary: Ne zaupam evropskim voditeljem, ki sedijo in pijejo čaj ter jedo piškote
ODGOVORI
7 1
zaza_rege
02. 10. 2025 09.32
+6
Ursula bi res morala odstopiti. Ta ženska ima težave. Se ji vidi. Pač nisi za to pozicijo kot naša Alenka ni za SLO infrastrukturo
ODGOVORI
6 0
zaza_rege
02. 10. 2025 09.28
+1
Sej majo prav.... ko ukrajinci mal pošljejo na ruska letališča naslednji dan 5 civilistov ubitih v Kijevu. Če pa se neb po kleteh skrivali bi blo pa vsakič 50 mrtvih
ODGOVORI
3 2
