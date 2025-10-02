Šef Ryanaira želi sestreliti nepooblaščene drone

Izvršni direktor Ryanaira Michael O'Leary je ostro kritiziral EU, ker ni zaščitila evropskih letališč, in dejal, da bi morali sestreliti nepooblaščene drone, ki motijo zračni promet. Dejal je, da ne zaupa evropskim voditeljem in da bi Ursula von der Leyen morala odstopiti.

Droni nad danskimi letališči (fotografija je simbolična) FOTO: AP icon-expand

Evropski voditelji naj bi na neformalnem srečanju Evropskega sveta v Københavnu razpravljali o uvedbi "zidu za drone" v upanju, da bi preprečili vdore, ki jih pošiljajo zlonamerni akterji, navaja Politico. "Zakaj ne sestrelimo teh dronov?" je izvršni direktor Ryanaira Michael O'Leary dejal v intervjuju za Politico, ko so ga vprašali o nedavnih vdorih na evropskih letališčih. Vprašal se je, zakaj se to ne dogaja, "če rusko vojaško letalo preleti zračni prostor Nata".

"Naše delovanje je bilo pred tremi tedni moteno, ko so droni preleteli Poljsko in so bila poljska letališča zaprta štiri ure," je dejal izvršni direktor Ryanaira, pri čemer se je skliceval na incident, ki ga pripisujejo Rusiji. Dodal je, da so bila prejšnji teden danska letališča zaprta približno dve uri, pri čemer je imel v mislih vdore na letališča v Københavnu in Aalborgu, za katera lokalne oblasti še niso odkrile storilca. "To je moteče in pozivamo k ukrepanju," je dodal.

O'Leary: Ne zaupam evropskim voditeljem, ki sedijo in pijejo čaj ter jedo piškote

Kljub novi nujnosti zaščite evropskih letališč O'Leary meni, da zid pred droni nima nobenega učinka: "Mislite, da Rusi dejansko ne morejo izstreliti brezpilotnega letala iz Poljske?" Komisar za obrambo Andrius Kubilius je pobudo postavil v središče Eastern Flank Watch, obrambnega načrta med državami EU na vzhodni strani, s katerim naj bi zaščitili celotno celino pred naraščajočimi varnostnimi grožnjami.