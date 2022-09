Sindikalist: 'Strojevodja ne bi smel ustaviti sredi proge'

Šef Sindikata strojevodij Hrvaške Nenad Mrgan je spregovoril o nevzdržnih pogojih, s katerimi se srečujejo v hrvaškem železniškem prometu. Kot izpostavlja Mrgan, pa veliko strojevodij po tem, ko ne izpolnjujejo več zdravstvene sposobnosti, nadaljuje svoje delo pri zasebnikih. Kot je sicer dejal Mrgan, nočejo nikogar obtoževati ali vplivati na potek preiskave: " Želimo opozoriti na to, da veliko število strojevodij pri določenih zasebnih prevoznikih dela po upokojitvi, potem ko so že izgubili zdravstveno sposobnost. Zagotovo je strojevodja naredil napako zaradi spleta okoliščin. Vprašanje ostaja, zakaj se je strojevodja prvega vlaka ustavil na progi. Imamo informacije, da tam stanuje in da gre za starejšega človeka, ki so ga v prejšnjem podjetju odpustili, saj je komisija presodila, da je izgubil zdravstveno sposobnost. Kasneje pa je to dovoljenje nekako pridobil."

V hudi železniški nesreči v kraju Rajić pri Novski so v petek zvečer umrle tri osebe, še enajst je poškodovanih, je po ogledu prizorišča nesreče dejal hrvaški premier Andrej Plenković. Med smrtnimi žrtvami je tudi 17-letnik. Nesreča naj bi se zgodila, ko se je potniški vlak z veliko hitrostjo zaletel v stoječi tovorni vlak. Plenković je dejal, da je strojevodja potniškega vlaka spregledal rdečo luč in se posledično zaletel v tovorni vlak, ki je - domnevno zaradi popravila - stal na progi, več o vzrokih nesreče pa ni želel špekulirati.

Kot je še poudaril Mrgan, ni bilo razloga, da se vlak sploh ustavi na tej progi, in preiskava bo morala odgovoriti na vprašanje, zakaj se je vlak sploh ustavil in ali so temu botrovali zasebni razlogi: "Če je strojevodja opazil okvare ali nepravilnosti, bi se moral ustaviti na naslednji postaji, ne pa sredi proge," piše Index.hr.

V Agenciji za preiskovanje nesreč v zračnem, pomorskem in železniškem prometu so zanikali, da bi imeli kakršnekoli informacije, o katerih je govoril Mrgan. Kot so dejali za Index.hr, bodo danes po zaključku ogleda kraja začeli s preiskavo in do tedaj takšnih navedb ne smejo komentirati.