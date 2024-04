Šef splitske policije že drugič odstopil zaradi sina: sodeloval v brutalnem pretepu

Po poročanju hrvaških medijev je v pretep vpleten mladoletni Marendićev sin, ki ima 17 let. Pretep se je zgodil, ker se je eden od moških iz družbe, v kateri je bila žrtev, v nočnem lokalu vsiljeval Marendićevi hčerki. Marendićev sin, njen brat, je tako v nekem trenutku napadel tega moškega, pretep pa se je preselil na ulico. Dve skupini mladih sta se se hudo stepli pred lokalom, na koncu pa je eden od njih obležal nezavesten z razbito lobanjo. Ostali so pobegnili.

'Nimam moralne pravice ostati na čelu policijske uprave'

Takoj, ko so ugotovili, da je v pretepu najverjetneje sodeloval sin šefa splitske policije, so preiskavo predali šibeniškim policistom. Marendić pa je danes zjutraj podal odstopno izjavo. Kot je poudaril, so preiskavo prevzeli policisti druge policijske uprave. In čeprav je bilo vse narejeno po pravilih, pravi, da je osebna situacija, v kateri se je znašel kot oče, nezdružljiva s funkcijo šefa policijske uprave. Kot je dodal, meni, da je to z moralnega vidika edino pravo dejanje in da nima moralne pravice ostati na čelu policijske uprave.

A to ni bilo prvič, da je odstopil. Pred šestimi leti je prav tako podal odstopno izjavo zaradi dejanj svojega drugega sina, ki je, takrat 19-letnik, pijan karamboliral policijski avtomobil. Leta 2021 so ga vrnili na funkcijo šefa splitske policije, s katere se zdaj znova poslavlja.