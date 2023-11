Šef srbske varnostno-obveščevalne agencije odstopil

Aleksandar Vulin se je pred časom znašel na seznamu oseb, ki so jih doletele ameriške sankcije, na Zahodu pa velja za zaveznika Rusije in trn v peti reform v Srbiji. "ZDA in EU želita mojo glavo kot predpogoj za neuvedbo sankcij proti Srbiji. Nisem vzrok izsiljevanja in pritiskov na Srbijo in srbski svet, vendar ne bom dovolil, da postanem povod za izsiljevanja in pritiske na Srbijo in srbski svet. Zato nepreklicno odstopam z mesta direktorja BIA."