Šef Tesle Elon Musk uspel: delničarji so mu odobrili milijardno nagrado

Izvršni direktor podjetja Tesla Elon Musk bo prejel rekordno nagrado. Delničarji podjetja so mu namreč odobrili načrt izplačila nagrade v obliki paketa delnic, ki bi lahko znašal skoraj bilijon dolarjev (870 milijard evrov). Dogovor so podprli s 75-odstotnim odobravanjem, Musk pa je ob skandiranju svojega imena plesal na odru v Teksasu.

Da bo izvršni direktor Tesle Elon Musk prejel obljubljeno nagrado, mora v naslednjih desetih letih drastično zvišati tržno vrednost podjetja, ki proizvaja električne avtomobile. Če mu bo to uspelo in bo dosegel več zastavljenih ciljev, bo nagrajen s stotinami milijonov novih delnic. Čeprav je bil obseg morebitnega izplačila deležen tudi številnih kritik, pa je upravni odbor dejal, da bi lahko Musk, če dogovor ne bi bil sprejet, zapustil podjetje, česar da si ne morejo privoščiti. Brezprecedenčen dogovor je bil tako odobren s 75 odstotki glasov. Musk si je že pred dogovorom lastil 13 odstotkov delnic Tesle, delež pa naj bi se zdaj povečal na 25 odstotkov.

Musk napovedal: To ne bo novo poglavje, to bo povsem nova knjiga

Po potrditvi je Musk stopil na oder v Austinu v Teksasu ter plesal ob skandiranju svojega imena. "Česar se bomo lotili, ne predstavlja zgolj novega poglavja za prihodnost Tesle, temveč je povsem nova knjiga," je dejal.

Musk bi moral sicer, da si zagotovi nagrado, v določenem času dvigniti tržno vrednost Tesle z 1,4 bilijona dolarjev na 8,5 bilijona dolarjev. Prav tako bi moral v komercialno uporabo ponesti milijon samovozečih vozil Robotaxi. A namesto tega je Musk v četrtek v ospredje postavil robota Optimus, kar je skalilo upanje nekaterih dolgoletnih analitikov in opazovalcev Tesle, ki si želijo, da bi se milijarder osredotočil na oživitev poslovanja podjetja z električnimi vozili. Kasneje je sicer Musk omenil tudi FSD (popolnoma samovozeča vozila) ter izrazil zadovoljstvo, da so lahko voznikom omogočili, da lahko med vožnjo pošiljajo sporočila. Ameriški regulatorji sicer zaradi več incidentov, v katerih so avtomobili vozili skozi rdečo luč ali pa po napačni strani ceste, povzročili pa so tudi več nesreč, preiskujejo Teslino funkcijo samovozečega vozila.

Družba naj bi bila po načrtih čez 10 let na borzi vredna 8500 milijard dolarjev, šestkrat več od trenutne vrednosti. Če se bo to zgodilo, bo vrednost delnic, ki jih Musk že ima v lasti, prav tako presegla 1000 milijard dolarjev. Po njegovi oceni je Tesla daleč najbolj dragoceno podjetje na svetu, če bo napredovalo na področju avtonomne vožnje in umetne inteligence.

'Največje premoženje Tesle' ali 'polarizirajoča osebnost, ki ji niža vrednost'?