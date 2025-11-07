Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Šef Tesle Elon Musk uspel: delničarji so mu odobrili milijardno nagrado

Washington, 07. 11. 2025 13.22 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
M.P. , STA
Komentarji
22

Izvršni direktor podjetja Tesla Elon Musk bo prejel rekordno nagrado. Delničarji podjetja so mu namreč odobrili načrt izplačila nagrade v obliki paketa delnic, ki bi lahko znašal skoraj bilijon dolarjev (870 milijard evrov). Dogovor so podprli s 75-odstotnim odobravanjem, Musk pa je ob skandiranju svojega imena plesal na odru v Teksasu.

Da bo izvršni direktor Tesle Elon Musk prejel obljubljeno nagrado, mora v naslednjih desetih letih drastično zvišati tržno vrednost podjetja, ki proizvaja električne avtomobile. Če mu bo to uspelo in bo dosegel več zastavljenih ciljev, bo nagrajen s stotinami milijonov novih delnic.

Čeprav je bil obseg morebitnega izplačila deležen tudi številnih kritik, pa je upravni odbor dejal, da bi lahko Musk, če dogovor ne bi bil sprejet, zapustil podjetje, česar da si ne morejo privoščiti. Brezprecedenčen dogovor je bil tako odobren s 75 odstotki glasov.

Musk si je že pred dogovorom lastil 13 odstotkov delnic Tesle, delež pa naj bi se zdaj povečal na 25 odstotkov.

Musk napovedal: To ne bo novo poglavje, to bo povsem nova knjiga

Po potrditvi je Musk stopil na oder v Austinu v Teksasu ter plesal ob skandiranju svojega imena. "Česar se bomo lotili, ne predstavlja zgolj novega poglavja za prihodnost Tesle, temveč je povsem nova knjiga," je dejal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Musk bi moral sicer, da si zagotovi nagrado, v določenem času dvigniti tržno vrednost Tesle z 1,4 bilijona dolarjev na 8,5 bilijona dolarjev. Prav tako bi moral v komercialno uporabo ponesti milijon samovozečih vozil Robotaxi.

A namesto tega je Musk v četrtek v ospredje postavil robota Optimus, kar je skalilo upanje nekaterih dolgoletnih analitikov in opazovalcev Tesle, ki si želijo, da bi se milijarder osredotočil na oživitev poslovanja podjetja z električnimi vozili.

Kasneje je sicer Musk omenil tudi FSD (popolnoma samovozeča vozila) ter izrazil zadovoljstvo, da so lahko voznikom omogočili, da lahko med vožnjo pošiljajo sporočila. Ameriški regulatorji sicer zaradi več incidentov, v katerih so avtomobili vozili skozi rdečo luč ali pa po napačni strani ceste, povzročili pa so tudi več nesreč, preiskujejo Teslino funkcijo samovozečega vozila.

Elon Musk
Elon Musk FOTO: AP

Družba naj bi bila po načrtih čez 10 let na borzi vredna 8500 milijard dolarjev, šestkrat več od trenutne vrednosti. Če se bo to zgodilo, bo vrednost delnic, ki jih Musk že ima v lasti, prav tako presegla 1000 milijard dolarjev. Po njegovi oceni je Tesla daleč najbolj dragoceno podjetje na svetu, če bo napredovalo na področju avtonomne vožnje in umetne inteligence.

'Največje premoženje Tesle' ali 'polarizirajoča osebnost, ki ji niža vrednost'?

Musk je sicer jasno povedal, kakšne cilje ima za Teslo, vendar pa se podjetje ob tem sooča s kopico izzivov, vključno s slabšim finančnim poslovanjem, je za BBC dejal delničar Tesle Ross Gerber in glavni izvršni direktor investicijskega podjetja Gerber Kawasaki. Poudaril je na primer, da še ni znano, ali bo povpraševanje po humanoidnih robotih veliko, ter da se Tesla sooča tudi z ostro konkurenco v industriji robotskih taksijev.

Njegovo podjetje je nedavno znižalo svoj delež v Tesli tudi zaradi pomislekov glede Muska, saj predstavlja zelo "polarizirajočo osebnost", ki je že znižala vrednost blagovne znamke. "Zdi se, da se Elon ne zaveda, kako slaba je njegova podoba v javnosti," je dejal.

Po drugi strani je tehnološki analitik Dan Ives iz Wedbush Securities Muska označil za "največje premoženje Tesle".

Profesorica prava na Univerzi v Koloradu Ann Lipton je medtem dejala, da sicer ni zagotovljeno, ali bo Musk dosegel zastavljene cilje podjetja, a je ob tem poudarila, da je po drugi strani leta 2018 te mejnike dosegel še pred zastavljenim rokom.

elon musk tesla delnice
Naslednji članek

Odkrili največo pajkovo mrežo na svetu: v njej živi več kot 110.000 pajkov

Naslednji članek

Agente, ki so preiskovali Trumpa, odpustili, zaposlili nazaj in znova odpustili

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (22)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
IQ200
07. 11. 2025 15.07
Koliko denarja je dovolj? Resno. A ni na eni točki dovolj? Meni je že zdaj vseeno, ko si lahko privoščim ajde recimo "karkoli" pa nisem niti blizu milijardam. Ta pa pleše kot da se mu bo kaj spremenilo v življenju. Več kot na en stol ne moreš in spat več kot v eni spalnici.
ODGOVORI
0 0
soseda
07. 11. 2025 14.55
+2
Ampak posluh za musko pa ima 🤣
ODGOVORI
2 0
_endrug
07. 11. 2025 14.54
+2
Ameriški bilijon je evropska milijarda. Umetna inteligenca, ki je napisala ta članek, tega ne ve?
ODGOVORI
3 1
Podlesničar
07. 11. 2025 15.03
+1
Gre za ameriški triljon, torej 1000 miljard, bo kar prav.
ODGOVORI
1 0
osservatore
07. 11. 2025 14.54
-1
Ne verjamem(o) v te Tesline "mokre" sanje. Musk je svoje že obrenkal.
ODGOVORI
1 2
proofreader
07. 11. 2025 15.04
+1
Musk je šele dobro začel.
ODGOVORI
1 0
bb5a
07. 11. 2025 14.50
+4
Kaj je zdej dobil miljardo al biljon? Res novinarji niti matematike za 3. razred osnovne šole ne znate, pol pa ste pametni povsod k ni treba....
ODGOVORI
4 0
proofreader
07. 11. 2025 14.51
+3
870 milijard evrov.
ODGOVORI
4 1
proofreader
07. 11. 2025 14.49
+2
Ne dvomim, da mu bo uspelo. Sem glasoval ZA.
ODGOVORI
4 2
Lens
07. 11. 2025 14.46
-3
Hvala, Trump!
ODGOVORI
0 3
holcar.
07. 11. 2025 14.45
+3
Zakaj se ne sme komenirati ceganskega nasilja????
ODGOVORI
5 2
proofreader
07. 11. 2025 14.49
+2
Svoboda.
ODGOVORI
4 2
Rde?a pesa in hren
07. 11. 2025 14.45
+1
Ti cilji niso več dosegljivi. NI šanse, Kitajciso začeli s tako agresivno kampanjo, da nima nobenih možnosti. Bo pa, na drugi strani, hudič za zaposlene. Ta potvarjalec imena Tesla, sicer velikega izzumitelja, ki ga zelo spoštujem, za razliko od tega osebka, je znan kot zelo grob kršitelj vseh možnih DP pravic na račun rezultata. Bogi tisti, ki bodo nadaljevali delo z njim. ta se bo prežagal na 3 zato da bo dosegel cilje. BTW: aha, leto 2018 je bilo nekaj drugega kot l. 2025 - kot odgovor oni profesorici Lipton na komnetar...
ODGOVORI
2 1
Pedro Lopez
07. 11. 2025 14.37
+0
Milijardno? Tisoč milijardno, ne miljardno…
ODGOVORI
2 2
Vera in Bog
07. 11. 2025 14.37
-1
Miljarder je to z razlogom, ne more biti vsak. Eni pa mislijo da je bolje ds smo vsi na minimalcih to je še bolj noro
ODGOVORI
1 2
Vera in Bog
07. 11. 2025 14.36
+1
Kaj pa naši luzerčki
ODGOVORI
2 1
Greznica
07. 11. 2025 14.33
+1
bruh od človeka ....
ODGOVORI
4 3
Prelepa Soča
07. 11. 2025 14.44
+2
Greznica, lepo, da si tako samokritičen.
ODGOVORI
4 2
Razumnež
07. 11. 2025 14.26
-2
900 miljard.....OK. Bojda nas je na svetu 9 miljard ljudi. A morda kdo ve, koliko je denarja na svetu?
ODGOVORI
1 3
patogen
07. 11. 2025 13.28
-1
Sovraštvo Levičarja do tistega ki ima, je neprimerno globje, kot sočutje do tistega ki nima.
ODGOVORI
4 5
sabro4
07. 11. 2025 14.11
+0
vprašati se je od kot da ima toliko, hm
ODGOVORI
2 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330