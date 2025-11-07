Šef Tesle Elon Musk uspel: delničarji so mu odobrili milijardno nagrado

Da bo izvršni direktor Tesle Elon Musk prejel obljubljeno nagrado, mora v naslednjih desetih letih drastično zvišati tržno vrednost podjetja, ki proizvaja električne avtomobile. Če mu bo to uspelo in bo dosegel več zastavljenih ciljev, bo nagrajen s stotinami milijonov novih delnic.
Čeprav je bil obseg morebitnega izplačila deležen tudi številnih kritik, pa je upravni odbor dejal, da bi lahko Musk, če dogovor ne bi bil sprejet, zapustil podjetje, česar da si ne morejo privoščiti. Brezprecedenčen dogovor je bil tako odobren s 75 odstotki glasov.
Musk si je že pred dogovorom lastil 13 odstotkov delnic Tesle, delež pa naj bi se zdaj povečal na 25 odstotkov.
Musk napovedal: To ne bo novo poglavje, to bo povsem nova knjiga
Po potrditvi je Musk stopil na oder v Austinu v Teksasu ter plesal ob skandiranju svojega imena. "Česar se bomo lotili, ne predstavlja zgolj novega poglavja za prihodnost Tesle, temveč je povsem nova knjiga," je dejal.
Musk bi moral sicer, da si zagotovi nagrado, v določenem času dvigniti tržno vrednost Tesle z 1,4 bilijona dolarjev na 8,5 bilijona dolarjev. Prav tako bi moral v komercialno uporabo ponesti milijon samovozečih vozil Robotaxi.
A namesto tega je Musk v četrtek v ospredje postavil robota Optimus, kar je skalilo upanje nekaterih dolgoletnih analitikov in opazovalcev Tesle, ki si želijo, da bi se milijarder osredotočil na oživitev poslovanja podjetja z električnimi vozili.
Kasneje je sicer Musk omenil tudi FSD (popolnoma samovozeča vozila) ter izrazil zadovoljstvo, da so lahko voznikom omogočili, da lahko med vožnjo pošiljajo sporočila. Ameriški regulatorji sicer zaradi več incidentov, v katerih so avtomobili vozili skozi rdečo luč ali pa po napačni strani ceste, povzročili pa so tudi več nesreč, preiskujejo Teslino funkcijo samovozečega vozila.
Družba naj bi bila po načrtih čez 10 let na borzi vredna 8500 milijard dolarjev, šestkrat več od trenutne vrednosti. Če se bo to zgodilo, bo vrednost delnic, ki jih Musk že ima v lasti, prav tako presegla 1000 milijard dolarjev. Po njegovi oceni je Tesla daleč najbolj dragoceno podjetje na svetu, če bo napredovalo na področju avtonomne vožnje in umetne inteligence.
'Največje premoženje Tesle' ali 'polarizirajoča osebnost, ki ji niža vrednost'?
Musk je sicer jasno povedal, kakšne cilje ima za Teslo, vendar pa se podjetje ob tem sooča s kopico izzivov, vključno s slabšim finančnim poslovanjem, je za BBC dejal delničar Tesle Ross Gerber in glavni izvršni direktor investicijskega podjetja Gerber Kawasaki. Poudaril je na primer, da še ni znano, ali bo povpraševanje po humanoidnih robotih veliko, ter da se Tesla sooča tudi z ostro konkurenco v industriji robotskih taksijev.
Njegovo podjetje je nedavno znižalo svoj delež v Tesli tudi zaradi pomislekov glede Muska, saj predstavlja zelo "polarizirajočo osebnost", ki je že znižala vrednost blagovne znamke. "Zdi se, da se Elon ne zaveda, kako slaba je njegova podoba v javnosti," je dejal.
Po drugi strani je tehnološki analitik Dan Ives iz Wedbush Securities Muska označil za "največje premoženje Tesle".
Profesorica prava na Univerzi v Koloradu Ann Lipton je medtem dejala, da sicer ni zagotovljeno, ali bo Musk dosegel zastavljene cilje podjetja, a je ob tem poudarila, da je po drugi strani leta 2018 te mejnike dosegel še pred zastavljenim rokom.
