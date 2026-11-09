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Šef UFC-ja v Beli hiši? Trump: Samo šalil sem se

Washington, 09. 11. 2026 08.54 pred 16 minutami 2 min branja 1

Avtor:
N.V. STA
Donald Trump in Dana White

Za kratek čas je bilo videti, da je ameriški predsednik Donald Trump končno našel novega tiskovnega predstavnika Bele hiše – vodjo lige UFC Dano Whita. Toda kmalu po tem je ugasnil govorice, ki jih je sprožil sam. "Samo šalil sem se," je povedal Trump.

"To je bila le šala, toda Dani je bila zamisel zelo všeč," je dejal Trump, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pred tem je v soboto sporočil, da je Danu Whitu ponudil mesto tiskovnega predstavnika Bele hiše, ki je trenutno prosto. Enega najbolj javno izpostavljenih položajev v Beli hiši je namreč sredi oktobra po zgolj nekaj dneh zapustila Katie Zacharia.

Trump je svojo ponudbo Whitu v soboto objavil na svojem družbenem omrežju Truth Social in dodal, da ga je prosil, naj "s seboj pripelje pomočnike, čeprav nekateri niso iz naše države".

Donald Trump in Dana White
Donald Trump in Dana White
FOTO: AP

Med imeni, ki jih je naštel, je šest borcev v različnih kategorijah in veščinah: Rusa Islam Mahačev in Habib Nurmagomedov, Američani Justin Gaethje, Daniel Cormier in Kayla Harris ter Brazilka Amanda Nunes.

"Potrebujemo te ljudi, da nas branijo pred noro levico. Dana bo tiskovni predstavnik, kakršnega še ni bilo. Dana, prosim, sprejmi to delovno mesto," je zapisal Trump.

White naj bi bil po poročanju več ameriških medijev zadržan do Trumpove ponudbe. V izjavi za medije v soboto zvečer je dejal, da bo "imel več za povedati" po današnjem srečanju s Trumpom, navaja AFP.

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Predsednik ZDA je v nedeljo potrdil, da se danes namerava sestati z Whitom, in dejal, da bi zaradi njegove omembe borcev "iz neznanih krajev" moralo biti jasno, da se je s ponudbo zgolj šalil.

Vodja UFC velja za dolgoletnega Trumpovega prijatelja in ga je podpiral tudi med zadnjo kampanjo pred predsedniškimi volitvami. Trump je reden gost na pogosto krvavih borilnih večerih UFC, ob njegovem 80. rojstnem dnevu pa so se borci med seboj pomerili tudi v kletki na travniku Bele hiše, kar je v ZDA sprožilo plaz kritik.

Po navedbah več ameriških analitikov bi lahko šlo za premišljeno potezo, saj da je Trump že večkrat javno predlagal kontroverzne ideje, da bi ocenil odziv javnosti, preden se odloči za naslednji korak.

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KOMENTARJI1

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xxman.y
09. 11. 2026 09.16
Se mu mentalno stanje res slabša eksponentno. Že zdavnaj za v kakšno ustanovo, ne pa za v belo hišo.
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