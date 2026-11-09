Šef UFC-ja v Beli hiši? Trump: Samo šalil sem se

"To je bila le šala, toda Dani je bila zamisel zelo všeč," je dejal Trump, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pred tem je v soboto sporočil, da je Danu Whitu ponudil mesto tiskovnega predstavnika Bele hiše, ki je trenutno prosto. Enega najbolj javno izpostavljenih položajev v Beli hiši je namreč sredi oktobra po zgolj nekaj dneh zapustila Katie Zacharia. Trump je svojo ponudbo Whitu v soboto objavil na svojem družbenem omrežju Truth Social in dodal, da ga je prosil, naj "s seboj pripelje pomočnike, čeprav nekateri niso iz naše države".

Donald Trump in Dana White FOTO: AP

Med imeni, ki jih je naštel, je šest borcev v različnih kategorijah in veščinah: Rusa Islam Mahačev in Habib Nurmagomedov, Američani Justin Gaethje, Daniel Cormier in Kayla Harris ter Brazilka Amanda Nunes. "Potrebujemo te ljudi, da nas branijo pred noro levico. Dana bo tiskovni predstavnik, kakršnega še ni bilo. Dana, prosim, sprejmi to delovno mesto," je zapisal Trump. White naj bi bil po poročanju več ameriških medijev zadržan do Trumpove ponudbe. V izjavi za medije v soboto zvečer je dejal, da bo "imel več za povedati" po današnjem srečanju s Trumpom, navaja AFP.