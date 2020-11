Šef za kibernetsko varnost potrdil varnost volitev, Trump ga je odpustil

Chris Krebs je kmalu potem, ko je njegova agencija v nasprotju z navodili iz Bele hiše izdala pozitivno oceno volitev, znancem izrazil pričakovanje, da bo kmalu odpuščen, poročajo ameriški mediji. Spletna stran agencije z naslovom Nadzor nad govoricami je po vrsti zavračala teorije zarote, s katerimi želijo Trumpovi podporniki zavrniti izid volitev. Med drugim izjave, da so množično volili mrtveci in podobno, kar je Krebs osebno zavrnil kot popolne neumnosti.

12. novembra je pozval Američane, naj ne verjamejo neutemeljenim trditvam glede volilne prevare z volilnimi stroji, ki spreminjajo izide volitev, četudi prihajajo od predsednika ZDA, zaradi česar ga je Trump nato odpustil.

Trump je doslej v jezi zaradi poraza na volitvah odpustil ministra za obrambo Marka Esperja in nekaj drugih visokih uradnikov Pentagona, šefi agencij so dobili navodila, naj odkrijejo vse, ki niso dovolj zvesti, da se jih odpusti, uradniki po vsej vladi pa so dobili navodila, naj ne sodelujejo s tranzicijsko ekipo zmagovalca predsedniških volitev demokrata Joeja Bidna.

Ameriške televizije in drugi mediji so na podlagi uradno preštetih glasovnic po ZDA Bidna razglasili za zmagovalca, kar počnejo, vse odkar lahko Američani volitve spremljajo po televiziji, in doslej ni bilo težav. Trump pa poraza ne priznava in trdi, da so ga prevarali z ogromno zaroto po vseh ZDA.

Zadnja zgodba, ki vzbuja upanje Trumpovih podpornikov v spremembo izida, je natolcevanje, da je za Bidnove glasove v Pensilvaniji poskrbela mafija. Rasistična mafija naj bi pomagala do zmage kandidatu, ki so ga podpirali skoraj vsi temnopolti prebivalci Filadelfije.

Krebs je bil eden od državnih uradnikov, ki so si zaradi dobrega dela zaslužili pohvale članov obeh strank. "Žalostno je, da so nenadoma utišali nekoga tako nadarjenega. Ni bil niti najmanj strankarsko pristranski, ampak popoln profesionalec," je dejal predsednik odbora za domovinsko varnost v predstavniškem domu kongresa, demokrat Bennie Thompson.