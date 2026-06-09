Šefa polil z vrelim oljem: 'Zakaj mi je to naredil?'

Incident se je zgodil 30. maja v mestu Yuba City, približno 65 kilometrov severno od Sacramenta v Kaliforniji. Po navedbah policije je 23-letni Jalani Bluett po koncu izmene domnevno polil Smitha z vročim oljem in nato pobegnil s kraja dogodka. Policija je sprožila iskalno akcijo, osumljenca pa so prijeli nekaj dni pozneje. Trenutno je v priporu brez možnosti varščine.

Smith je utrpel opekline po obrazu, vratu, desni roki, ramenih in hrbtu. Po navedbah družine je poškodovanih približno 22 odstotkov njegovega telesa.

Zaradi hudih bolečin je že več kot teden dni v enoti intenzivne nege v medicinskem centru UC Davis, kjer ga zdravijo specialisti za opekline. Pred njim je več operacij, med drugim tudi presaditev kože.

"Bil je v pisarni in se pripravljal na štetje denarja, ko je v kotičku očesa opazil gibanje. Obrnil se je, v naslednjem trenutku pa ga je zadelo vroče olje," je za ameriške medije povedala njegova mati Amber Smith. Dodala je, da so bolečine tako hude, da mu zdravniki ne morejo zagotoviti ustrezne terapije zunaj enote intenzivne nege.

Družina pravi, da napada ne razume. "Kot materi mi je zlomilo srce, ko me je pogledal in vprašal: 'Zakaj mi je to naredil?'" je zapisala Amber Smith v spletni zbiralni akciji za pomoč pri kritju zdravstvenih stroškov. Motiv napada namreč še vedno ni znan, policija pa preiskavo nadaljuje.

Kljub hudim poškodbam se je oglasil tudi Jacob Smith. Na platformi GoFundMe je zapisal, da ni jezen in da ne goji zamer. "Nisem žalosten in nisem jezen. Bolečina je del procesa okrevanja. Hvaležen sem svoji družini, prijateljem in zdravnikom. Predvsem pa sem hvaležen, da so mi uspeli rešiti oko," je sporočil.

Osumljeni Jalani Bluett pa se zdaj sooča z več hudimi obtožbami, med drugim ga obtožujejo povzročitve hudih telesnih poškodb in pohabljenja. Če bo spoznan za krivega, mu grozi večletna zaporna kazen.

Lastnik franšize McDonald's v Yuba Cityju je dogodek označil za zelo zaskrbljujoč in sporočil, da podjetje sodeluje s preiskovalci ter pomaga poškodovanemu zaposlenemu in njegovi družini.