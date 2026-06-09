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Šefa polil z vrelim oljem: 'Zakaj mi je to naredil?'

Los Angeles, 09. 06. 2026 11.06 pred 1 uro 2 min branja 27

Avtor:
N.Š.
Jacob Smith

Kar bi moral biti povsem običajen delovni dan v restavraciji McDonald's v Kaliforniji, se je spremenilo v grozljiv napad. Dvajsetletni vodja izmene Jacob Smith je utrpel hude opekline, potem ko ga je sodelavec domnevno polil z vrelim oljem iz cvrtnika. Napadalca so kmalu po dejanju aretirali, motiv za napad ostaja neznan, žrtev pa se sooča s hudimi posledicami.

Incident se je zgodil 30. maja v mestu Yuba City, približno 65 kilometrov severno od Sacramenta v Kaliforniji. Po navedbah policije je 23-letni Jalani Bluett po koncu izmene domnevno polil Smitha z vročim oljem in nato pobegnil s kraja dogodka. Policija je sprožila iskalno akcijo, osumljenca pa so prijeli nekaj dni pozneje. Trenutno je v priporu brez možnosti varščine.

Smith je utrpel opekline po obrazu, vratu, desni roki, ramenih in hrbtu. Po navedbah družine je poškodovanih približno 22 odstotkov njegovega telesa. 

Zaradi hudih bolečin je že več kot teden dni v enoti intenzivne nege v medicinskem centru UC Davis, kjer ga zdravijo specialisti za opekline. Pred njim je več operacij, med drugim tudi presaditev kože.

"Bil je v pisarni in se pripravljal na štetje denarja, ko je v kotičku očesa opazil gibanje. Obrnil se je, v naslednjem trenutku pa ga je zadelo vroče olje," je za ameriške medije povedala njegova mati Amber Smith. Dodala je, da so bolečine tako hude, da mu zdravniki ne morejo zagotoviti ustrezne terapije zunaj enote intenzivne nege.

Družina pravi, da napada ne razume. "Kot materi mi je zlomilo srce, ko me je pogledal in vprašal: 'Zakaj mi je to naredil?'" je zapisala Amber Smith v spletni zbiralni akciji za pomoč pri kritju zdravstvenih stroškov. Motiv napada namreč še vedno ni znan, policija pa preiskavo nadaljuje.

Kljub hudim poškodbam se je oglasil tudi Jacob Smith. Na platformi GoFundMe je zapisal, da ni jezen in da ne goji zamer. "Nisem žalosten in nisem jezen. Bolečina je del procesa okrevanja. Hvaležen sem svoji družini, prijateljem in zdravnikom. Predvsem pa sem hvaležen, da so mi uspeli rešiti oko," je sporočil.

Osumljeni Jalani Bluett pa se zdaj sooča z več hudimi obtožbami, med drugim ga obtožujejo povzročitve hudih telesnih poškodb in pohabljenja. Če bo spoznan za krivega, mu grozi večletna zaporna kazen.

Lastnik franšize McDonald's v Yuba Cityju je dogodek označil za zelo zaskrbljujoč in sporočil, da podjetje sodeluje s preiskovalci ter pomaga poškodovanemu zaposlenemu in njegovi družini.

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KOMENTARJI27

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HeavyDxxx
09. 06. 2026 12.26
Black fatigue
Odgovori
0 0
Lion90
09. 06. 2026 12.25
Edina pravicna kazen je da mu vrne enako! Nas sodni sistem ne deluje ali pa vsaj +10 let v zapor
Odgovori
0 0
Emil23
09. 06. 2026 12.21
Napadalec je sigurno čokaladen...
Odgovori
+1
3 2
antirepresija
09. 06. 2026 12.27
Jalani Bluett ,vpises v google ali google images in ugotovis, da imas prav.
Odgovori
0 0
heroj2000
09. 06. 2026 12.19
Moj znanec je direktorja, ko mu je dal odpoved fejst na gobec. Videli so tudi sodelavci. Direktorja je bilo tako sram, da nič ni ukrepal. Samo ene par dni je doma malo odležal.
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+2
3 1
Hudi časi
09. 06. 2026 12.22
Nasilje ni rešitev.
Odgovori
+0
1 1
abmam
09. 06. 2026 12.17
Jaz bi mojemu šefu včasih še jajca odtrgal in jih vrgel mački, samo si ne upam.
Odgovori
+1
4 3
Big M
09. 06. 2026 12.17
ITAK VEMO KAKI JE NAPADALEC! DAJTE FOTKO GOR!
Odgovori
+3
4 1
huperz
09. 06. 2026 12.11
Pazi❗️ 20-letni vodja, pubec je že bil preveč pameten in žaljiv, da se je to zgodil
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-8
1 9
Podlesničar
09. 06. 2026 12.13
To je Mcdonalds, ne SpaceX. 🤣
Odgovori
+2
5 3
Misika1967
09. 06. 2026 12.04
Ker ne spostujejo delavcev,jih nic ali premalo placajo. Tudi pri nas se bo zacelo.
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+1
7 6
4krogci
09. 06. 2026 11.51
sigurno je imel razlog....za brez veze jo se noben ni dobil!
Odgovori
-9
6 15
JOSEPH HAYDN
09. 06. 2026 12.01
A res potem tudi teroristični napadi recimo niso za brezveze? Neumno razmišljaš
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+10
11 1
Hudi časi
09. 06. 2026 12.24
Razlog bi bil, da je njega polil z vrelim oljem in se mu je maščeval. Karkoli drugega ni razlog za napad.
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0 0
Firedancer
09. 06. 2026 12.26
In kak je po tvoji veleumni pameti razlog, da narediš kaj takega? Res me zanima, kaj je tisto, kar upraviči to dejanje... meja, kjer se lahko reče "no, ker mi je pa to naredil (ali rekel) ga pa lahko polijem z vrelim oljem."
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0 0
sabro4
09. 06. 2026 11.51
kakor koli, to ni način reševanja spora na delovnem mestu, upam da okreva...
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+10
10 0
Sir Oliver
09. 06. 2026 11.48
Mimogrede, napadalec je temnopolt. Ni bistveno bi nekateri dejali, pa vendar, JE bistveno. V obratnem, bi se že na veliko pisalo, belec napadel temnopoltega. Zakaj dvojna merila?
Odgovori
+17
19 2
Masterbater
09. 06. 2026 11.41
A je bil niggr?
Odgovori
+10
11 1
devote
09. 06. 2026 11.41
Zob za zob...
Odgovori
-3
2 5
čevapgpt
09. 06. 2026 11.38
mobing?
Odgovori
+1
5 4
vlahov
09. 06. 2026 11.16
Pri nas bi dobil cca 1 leto in 2 meseca .
Odgovori
+4
4 0
1950h
09. 06. 2026 11.37
pogojno..
Odgovori
+12
12 0
IQ200
09. 06. 2026 11.42
Zato pa delajo to, ker se ne bojijo posledic. Če bi za takšno dejanje bilo predvideno kakšno srednjeveško mučenje ali pa da ga celega potopijo v olje 120°C, bi to še vedno naredil? Tudi v afektu ne. Verjemite, da ne.
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+5
6 1
Hugh_Mungus
09. 06. 2026 11.47
Boš moral še enkrat na IQ test. V afriških državah sekajo roke ne le za tatvine ampak že za obtožbe, da je nekdo nekaj naredil. Kljub temu kriminal ostaja. Revščina in socialna neenakost sigurno ne igrata vloge.
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-1
3 4
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