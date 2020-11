Šefa Twitterja in Facebooka: Vpletanje v volitve z dezinformacijami je grožnja, ki ne bo izginila

Demokrati želijo, da se to nadaljuje tudi pred volitvami v Georgii. Predsednik odbora za pravosodje Lindsey Graham je poleg pritožb o cenzuriranju njegove strani dejal tudi, da se obe strani strinjata, da imajo družbeni mediji preveč moči pri odločanju o tem, kaj lahko ljudje vidijo in česa ne.

Demokrati so bili tokrat bolj zadržani s kritikami, saj so se predsedniške volitve izšle po njihovem okusu in so večinoma pozdravljali ukrepe obeh podjetij. Republikanci pa so se pritoževali nad domnevnim cenzuriranjem konservativnih glasov. Twitter in Facebook sta pred volitvami označevala lažne izjave ter zapirala strani skrajnežev in tistih, ki so širili dezinformacije.

Facebook in Twitter sta med kladivom in nakovalom, saj so konservativci nanju jezni zaradi cenzure, demokrati pa zaradi dopuščanja spornih objav, ki širijo sovraštvo. Tudi novoizvoljeni predsednik, demokrat Joe Biden, je podprl spremembo zakona, ki družbenim medijem daje imuniteto pred tožbami zaradi objav.

Twitter in Facebook imata trenutno veliko dela z označevanjem objav Donalda Trumpa in njegovih podpornikov glede izida volitev, ki je jasen, vendar ga predsednik zavrača in širi obtožbe o prevarah ali celo naravnost objavlja, da je zmagal. "Zmagal sem," tvitne Trump, Twitter pa pripiše: "Uradni viri imajo drugačne podatke." Od 27. oktobra do 11. novembra je moral Twitter po besedah Jacka Dorseyja na ta način označiti okrog 300.000 objav.

"Oznake smo dodali, da stvari postavimo v kontekst in omejimo tveganje škodljivih dezinformacij o volitvah, ker je javnost to od nas zahtevala," je dejal. Skrivanje spornih tvitov ima sicer nasproten učinek, saj ljudi potem zanima, kaj je spet kdo objavil, da se je Twitterju zdelo sporno, in odpre povezavo na skrito vsebino.

Tako Dorsey kot Mark Zuckerberg, ki je račun nekdanjega Trumpovega svetovalca Steva Bannonaohranil tudi potem, ko je ta zahteval obglavljenje direktorja FBI in Anthonyja Faucija, pa sta se strinjala, da je vpletanje v volitve z dezinformacijami grožnja, ki ne bo izginila.

Facebook je dva dni po volitvah zaprl stran skupine Ustavi krajo, ki so jo Trumpovi podporniki uporabljali za širjenje dezinformacij o nameščenih volitvah. Vendar pa se je dva dni kasneje pojavila nova stran istih ljudi.