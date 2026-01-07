Naslovnica
Šefčovič: Sporazum z Mercosurjem ustrezno naslavlja skrbi kmetijskega sektorja

Bruselj, 07. 01. 2026 21.20 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
STA
Kmetje na protest v Bruselj

Varovalke za zaščito evropskih kmetov pred morebitnimi negativnimi posledicami trgovinskega sporazuma med EU in južnoameriškim blokom Mercosur so dovolj močne, je v Bruslju dejala kmetijska ministrica Mateja Čalušić. Po srečanju kmetijskih ministrov EU je napovedala, da bodo zaščitili tudi slovenske kmete. Trgovinski sporazum ustrezno naslavlja skrbi evropskega kmetijskega sektorja, pa je po neformalnem srečanju kmetijskih ministrov članic unije povedal evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič. Obenem je napovedal začasno odpravo carin na določena gnojila.

"Slovenija je izredno majhen trg, pričakuje se manjši vpliv na gospodarstvo in kmetijstvo," je glede vpliva trgovinskega sporazuma med EU in Mercosurjem, ki pred podpisom potrebuje še podporo članic unije, povedala Čalušić. Slovenski strokovnjaki, ki spremljajo trgovinske sporazume, po njenih navedbah ocenjujejo, da bodo učinki sporazuma za Slovenijo pozitivni.

"Temu bomo sledili, bili pozorni in absolutno zaščitili v vsakem trenutku slovenskega kmeta," je zagotovila.

Zaščiti kmetov v EU pred morebitnimi posledicami sporazuma bodo sicer namenjene posebne varovalke, ki bodo v primeru negativnih učinkov na evropski kmetijski trg omogočale začasno zamrznitev znižanih carin na uvoz kmetijskih izdelkov iz južnoameriškega trgovinskega bloka. Zaščitni ukrepi med drugim predvidevajo sistematično in proaktivno spremljanje uvoza tovrstnih proizvodov, o čemer bo Evropska komisija na pol leta poročala državam članicam in evroposlancem.

Mateja Čalušić
FOTO: Aljoša Kravanja
FOTO: Aljoša Kravanja

Čalušić je v izjavi po srečanju povedala, da so te varovalke dovolj močne, in poudarila pomen rednega poročanja s strani komisije. Poleg tega je kot zelo pomembno izpostavila, da bo mogoče ukrepe sprožiti tudi retroaktivno od 1. januarja letos.

Pred za petek predvidenim glasovanjem držav članic o sporazumu je dejala, da bi ta lahko bil sprejet, "saj nobena država članica ni izrazila zelo jasnega negativnega stališča do samega sporazuma".

Obenem je pozdravila torkovo pismo predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, ki je v luči pogovorov članic o sporazumu z Mercosurjem predstavila predlog ugodnejše rešitve za financiranje podpore evropskim kmetom v okviru prihodnjega dolgoročnega proračuna unije. Članicam bi bilo več sredstev za ta namen na voljo že od začetka izvajanja finančne perspektive leta 2028.

Decembra 2024 sklenjeni sporazum med EU in južnoameriškim trgovinskim blokom sicer predvideva postopno znižanje carin na uvoz ključnih industrijskih in več agroživilskih proizvodov iz EU v Južno Ameriko.

Južnoameriški kmetje pa bodo med drugim v EU lažje izvažali govedino, perutnino in sladkor, a bo trgovina s temi dobrinami zaščitena s kvotami in posebnimi ukrepi. Podpis je bil sprva predviden za konec septembra, vendar pa so ga zaradi nezadostne podpore med članicami unije preložili. Če bo v petek prejel zadostno podporo, bi ga lahko podpisali v ponedeljek.

Šefčovič: Sporazum z Mercosurjem ustrezno naslavlja skrbi kmetijskega sektorja

"Mislim, da smo po nizu razprav resnične skrbi naslovili s konkretnimi rešitvami," je glede sporazuma z Mercosurjem, o katerem bodo države članice predvidoma odločale v petek, povedal Šefčovič.

Poudaril je, da niso zgolj prisluhnili skrbem kmetov in gospodarstva, ampak so pripravili vrsto ukrepov brez primere. Pri tem je izpostavil varovalke za zaščito evropskega kmetijskega trga pred negativnimi učinki sporazuma, nadzorne ukrepe ter mehanizem za pomoč kmetom v primeru kriz v okviru prihodnjega dolgoročnega proračuna EU.

Glede možnosti, da bi varovalke, ki bodo v primeru negativnih učinkov na trg EU omogočale začasno zamrznitev znižanih carin na uvoz kmetijskih izdelkov iz južnoameriškega trgovinskega bloka, še zaostrili, je dejal, da bodo predstavniki članic o tem razpravljali v petek.

Maroš Šefčovič
FOTO: AP
FOTO: AP

"Verjamem, da bomo glede tega našli ustrezno rešitev," je dejal komisar. Obenem ni želel špekulirati o tem, ali bo podpis sporazuma mogoč v ponedeljek, saj so naslednji koraki v rokah ciprskega predsedstva Sveta EU.

Ciprska ministrica za kmetijstvo Maria Panajiotu je dejala, da želijo počakati na izplen petkovih pogovorov predstavnikov članic. "Sporazum z Mercosurjem je pomemben trgovinski dogovor, vendar pa je za nas pomembno tudi, da so dobro slišane skrbi kmetov," je poudarila.

Bruselj je sicer v zadnjih dneh predstavil še nekaj ukrepov, da bi pridobil podporo skeptičnih članic, predvsem Italije in Francije, ki sta decembra lani javno zahtevali preložitev podpisa sporazuma.

Komisar Šefčovič je danes napovedal še začasno odpravo uvoznih carin na ključni sestavini za dušikova gnojila.

Omenil je tudi možnost začasnega izvzetja gnojil iz evropskega mehanizma za dodatno uvozno dajatev na izdelke z visokim ogljičnim odtisom (CBAM), če bi to zahtevale razmere na trgu. To bi lahko uvedli retroaktivno od 1. januarja 2026, kar je francoska kmetijska ministrica Annie Genevard na družbenem omrežju X že pozdravila.

