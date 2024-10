Segla po telefon in ostala ujeta z glavo navzdol

Vse se je začelo kot običajen sprehod s prijatelji po zasebnem zemljišču v mestecu Laguna, približno 120 kilometrov severno od Sydneya.

Potem pa je med sprehodom ženski telefon padel v tri metre globoko razpoko med balvani. Ko je poskušala napravo doseči, je po nesreči zdrsnila naprej in obtičala - z glavo navzdol in z nogami, ki so štrlele iz razpoke.

Prijatelji so poskušali več kot eno uro rešiti nesrečno žensko, vendar so na koncu morali poklicati na pomoč. Policija in reševalne ekipe so kmalu prispele na kraj dogodka. Reševanje je trajalo dolgih sedem ur, saj so morali reševalci odstraniti več težkih skal, da so lahko ustvarili varno dostopno točko.