Seizmični roj tako prestrašil goste, da so sredi noči pobegnili iz letovišča

Eno najbolj priljubljenih islandskih turističnih lokacij – geotermalno letovišče Blue Lagoon – so morali začasno zapreti. Razlog pa? Množica potresov je med gosti sprožila paniko. Ker so se ustrašili, da bo prišlo tudi do vulkanskega izbruha, so gostje pobegnili iz ikoničnega letovišča. V le 24 urah je območje streslo okoli 1400 potresov.

Polotok Reykjanes je doživel t. i. seizmični roj, ki je sprožil strah pred morebitnim vulkanskim izbruhom. V paniki so množice zbežale tudi iz islandskega geotermalnega letovišča Blue Lagoon, zaradi česar so morali priljubljeno turistično lokacijo začasno zapreti. Več deset prestrašenih gostov naj bi čez noč po začetku potresa s taksiji zapustilo letovišče, ki ima dva hotela. Po poročanju islandske novičarske spletne strani Víkurfréttir je na cesto do hotelskega preddverja padlo kamenje. Geotermalno zdravilišče na jugozahodu polotoka je po posebej močnem potresu, ki ga je prizadel malo po polnoči, sledilo pa mu je še okoli 800 manjših potresov, sporočilo, da za teden dni zapira svoja vrata. "Blue Lagoon bo pozorno spremljal razvoj seizmične dejavnosti v prihodnjih dneh in ustrezno ocenil situacijo," so sporočili v izjavi. Na potresne motnje so se sicer pripravili, saj se je 25. oktobra začelo obdobje povečane seizmične dejavnosti. Islandska agencija za civilno zaščito je izdala stopnjo pripravljenosti, ki se nanaša na dogodke, ki bi lahko pomenili potencialno grožnjo za ljudi, lastnino, skupnost ali okolje. Vse od takrat so v seizmičnem roju zabeležili približno 22.000 potresov, večinoma na jugozahodu Islandije. V četrtek je islandski meteorološki urad sporočil, da je od polnoči zabeležil okoli 800 potresov, v zadnjih 24 urah pa približno 1400. Dodali so, da je mogoče pričakovati nadaljevanje potresne aktivnosti, da pa ob tem ni znakov vulkanskih izbruhov. V začetku tega tedna je oddelek za civilno zaščito in obvladovanje izrednih razmer objavil načrt evakuacije za Grindavík, kratko vožnjo od letovišča Blue Lagoon, če bi območje slučajno prizadel vulkanski izbruh ali močan potres. Največji seizmični dogodek se je zgodil v sredo zvečer, potres je imel po podatkih islandskega meteorološkega urada magnitudo 4,8 in je bil največji od začetka začetka seizmične dejavnosti 25. oktobra, sedem kasnejših jih je imelo magnitudo 4 ali več. Iz seizmološkega centra so ob tem sporočili, da lahko v času nadaljnjega kopičenja magme pričakujejo tudi večjo seizmično aktivnost na območju.