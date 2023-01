Seja mestnega sveta pokazala učinkovitost, opozicija do manevra kritična

Župan je dejal, da so 13 točk predlagateljev izredne seje vzeli resno in na njih pripravili odgovore, kaj se že izvaja in kaj se dogaja. "Velika večina točk je že v fazi realizacije," je povedal in naštel računalniške tečaje za starejše od 55 let, štipendije študentom medicine in zobozdravstva ter stanovanja za zdravnike.

Seja je po njegovih besedah pokazala tudi, kaj se bo dogajalo v prihodnosti. "Da imamo pozicijo, ki skrbi za razvoj mesta, in opozicijo, ki bo vedno proti," je na novinarski konferenci komentiral župan. Dejal je še, da je vesel poguma koalicije, ki je zavrnila razpravo opozicije. "Mi smo tu zato, da delamo, da dajemo odgovore. Njihove predloge smo spustili na sejo, imeli so pravico povedati in mi smo jim odgovorili," je prepričan Janković.

"Potem so bili neki sklepi, ki so pravzaprav zakonodajno nemogoči. Ne mestni svet ne župan ne moreta dati naloga svetu zavoda za razrešitev direktorice," je pojasnil. Janković je ob tem obljubil, da se bo potrudil pogovarjati z vlado, da opravi svoje delo na ravni države. Sestanek z ministrom za zdravje Danijelom Bešičem Loredanom pa bosta nadaljevala v začetku februarja.

Ponedeljkovo izredno sejo so komentirali tudi v opoziciji. Menijo, da je na seji prevladal argument moči in ne moč argumenta, priča pa so bili grobemu in avtoritarnemu ravnanju župana Jankovića in njegove koalicije. "Sklepamo, da jim ni mar za bolnike v Ljubljani, saj so zavrnili vse predloge in celo preprečili vsako razpravo o rešitvah, da bi vsi Ljubljančanke in Ljubljančani imeli zdravnika v bližini doma," so zapisali v skupnem odzivu.

Ljubljanski odbor Levice pa meni, da se je "že na začetku mandata pokazalo, kako si vodilni stranki v Ljubljani predstavljata vodenje mesta: na avtokratski, nedemokratičen in nevključujoč način". Vodja svetniškega kluba Levice Urška Honzak je dejala, da je takšno nedemokratično in avtoritarno delovanje mestne oblasti popolnoma nesprejemljivo. "Naš namen je bil iskren: začeti reševati javno zdravstvo na lokalni ravni, ne pa nabirati političnih točk," so zapisali njene besede.