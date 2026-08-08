Sejo prekinili, po parlamentu letela jajca

Vodja gibanja Samoopredelitev Albin Kurti je pred začetkom glasovanja zaprosil za dodaten čas za pogovore z voditelji drugih političnih strank. Kot je dejal, želi doseči širši politični dogovor in se izogniti novim volitvam.
"Posvetovanja se nadaljujejo in dogovora še nismo dosegli. Zato prosim za dodaten čas, da bi se izognili novim volitvam," je dejal Kurti.
Njegova zahteva je razjezila opozicijo. Poslanka Zavezništva za prihodnost Kosova (AAK) Time Kadrijaj je med razpravo proti Kurtiju začela metati jajca. Poslanci Samoopredelitve so vstali in ga zaščitili, predsedujoči seji Avni Dehari pa je v dvorano poklical varnostnike ter sejo prekinil.
Gre že za tretjo prekinitev ustanovne seje v dveh dneh. Kosovo po junijskih predčasnih parlamentarnih volitvah še vedno nima konstituiranega parlamenta, s tem pa tudi ne more začeti postopka oblikovanja nove vlade.
Dodaten zaplet predstavlja odločitev ustavnega sodišča, ki je določilo, da mora biti parlament konstituiran najpozneje v 30 dneh po potrditvi uradnih volilnih rezultatov. Ta rok se je iztekel v petek opolnoči, zakonodaja pa ne določa, kakšne so posledice, če parlament tega ne stori.
Politična kriza na Kosovu sicer traja že več mesecev. Po februarskih volitvah, na katerih je največ glasov osvojilo gibanje Samoopredelitev, poslanci večkrat niso uspeli oblikovati parlamentarne večine in izvoliti nove vlade. Zaradi političnega zastoja so bile junija razpisane predčasne volitve, vendar tudi te niso prinesle rešitve.
Po izteku mandata predsednice Vjose Osmani je predsedniške pristojnosti 4. aprila začasno prevzela takratna predsednica parlamenta Albulena Haxhiu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.