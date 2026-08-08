Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Sejo prekinili, po parlamentu letela jajca

Priština, 08. 08. 2026 14.18 pred dvema dnevoma 2 min branja 38

Avtor:
STA N.Š.
Kosovski parlament

Politična kriza na Kosovu se še poglablja. Poslanci tudi znova niso uspeli konstituirati parlamenta, zasedanje pa je zaznamoval incident, ko je opozicijska poslanka proti vršilcu dolžnosti premierja Albinu Kurtiju metala jajca.

Vodja gibanja Samoopredelitev Albin Kurti je pred začetkom glasovanja zaprosil za dodaten čas za pogovore z voditelji drugih političnih strank. Kot je dejal, želi doseči širši politični dogovor in se izogniti novim volitvam.

"Posvetovanja se nadaljujejo in dogovora še nismo dosegli. Zato prosim za dodaten čas, da bi se izognili novim volitvam," je dejal Kurti.

Njegova zahteva je razjezila opozicijo. Poslanka Zavezništva za prihodnost Kosova (AAK) Time Kadrijaj je med razpravo proti Kurtiju začela metati jajca. Poslanci Samoopredelitve so vstali in ga zaščitili, predsedujoči seji Avni Dehari pa je v dvorano poklical varnostnike ter sejo prekinil.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Gre že za tretjo prekinitev ustanovne seje v dveh dneh. Kosovo po junijskih predčasnih parlamentarnih volitvah še vedno nima konstituiranega parlamenta, s tem pa tudi ne more začeti postopka oblikovanja nove vlade.

Dodaten zaplet predstavlja odločitev ustavnega sodišča, ki je določilo, da mora biti parlament konstituiran najpozneje v 30 dneh po potrditvi uradnih volilnih rezultatov. Ta rok se je iztekel v petek opolnoči, zakonodaja pa ne določa, kakšne so posledice, če parlament tega ne stori.

Politična kriza na Kosovu sicer traja že več mesecev. Po februarskih volitvah, na katerih je največ glasov osvojilo gibanje Samoopredelitev, poslanci večkrat niso uspeli oblikovati parlamentarne večine in izvoliti nove vlade. Zaradi političnega zastoja so bile junija razpisane predčasne volitve, vendar tudi te niso prinesle rešitve.

Po izteku mandata predsednice Vjose Osmani je predsedniške pristojnosti 4. aprila začasno prevzela takratna predsednica parlamenta Albulena Haxhiu.

kosovo parlament jajca
24ur.com Prerivanje v srbskem parlamentu pred glasovanjem o nezaupnici notranjemu ministru
24ur.com Posnetek pretepa poslancev v Beogradu, v skupščini zavrelo
24ur.com Pretep v parlamentu: turški poslanci s pestmi o zapuščini Atatürka
24ur.com Kosovskemu parlamentu zagrozili z bombo, seja preložena
24ur.com Kosovski parlament tudi v 50. poskusu ni izvolil svojega predsedstva
24ur.com 'S predlogom razrešitve predsednika DZ trkamo na vest kolegov'
24ur.com Stanje srbske poslanke še vedno resno, pred nadaljevanjem seje poostrili ukrepe
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI38

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
tina se je kur bala
09. 08. 2026 15.10
Kaj pa pricakujete od sipcev.
Odgovori
+1
1 0
bandit1
09. 08. 2026 11.26
Ne to so bili klopotci, jajca so že tu, pa kalamari tudi.
Odgovori
+1
1 0
mackon08
09. 08. 2026 10.23
Bodoča EU država, ni nam pomoči.
Odgovori
+3
3 0
mario49
09. 08. 2026 10.08
Samo z DOSLEDNIMI KONTROLAMI , vstopajočih potnikov v območja pod kontrolo EU ,bo mogoče zajeziti vse bolj in bolj agresivno vstopanje NEZAŽELJENIH OSEB ,izven "šengena"!
Odgovori
+1
1 0
Tovariš Balki
08. 08. 2026 18.09
Ka že niso vsi v Sloveniji?....pa to
Odgovori
+3
4 1
ZOV SVO
09. 08. 2026 09.05
Bodo kmalu do 2028 potem pa vsi na sociali...
Odgovori
+2
3 1
flojdi
08. 08. 2026 17.58
Skoda jajc.razen ce so bili ze klumpavci
Odgovori
+2
2 0
planinec123
08. 08. 2026 17.56
Igra za pridobivanje političnih točk in stolčkov.
Odgovori
+3
3 0
Morgoth
08. 08. 2026 17.34
Matjaž Rakovec in Tanja Fajon sta zgrožena, njuni pa že niso taki.
Odgovori
+2
6 4
ZOV SVO
09. 08. 2026 09.05
🤣
Odgovori
+2
2 0
bronco60
08. 08. 2026 17.29
Včasih so metal solzivec, so hodili z maskami v parlament.
Odgovori
+3
3 0
manga
08. 08. 2026 16.58
Slovenija ni imela niti enega razloga da prizna neodvisnost Kosova.
Odgovori
+8
11 3
The Inteligent Investor
08. 08. 2026 18.37
Takrat je predsedovala EU. Imela je vec kot 101 razlog, ker ce ne bi priznala bi nam Ameri dali nevem kok sankcije pa se EU bi nas grdo gledal, ker jim lih lezemo v riti
Odgovori
+3
3 0
FORTUDO1
08. 08. 2026 16.55
Mal je podobna Urški KZ, sem že mislil, da je ona!
Odgovori
-2
3 5
Mio56
08. 08. 2026 16.38
Rodna država nasega PV...nič pretresljivega
Odgovori
+2
5 3
lokson
08. 08. 2026 16.32
Levajzarska strpnost in kultura.
Odgovori
+4
6 2
damy1972
08. 08. 2026 16.19
shepaci...
Odgovori
+4
4 0
natas999
08. 08. 2026 16.01
leva slepa ulica
Odgovori
+7
10 3
a res1
08. 08. 2026 15.56
Jajce se razbije, kamen pa tudi ampak...svinc pa mir.
Odgovori
+5
6 1
bobiv
08. 08. 2026 15.51
Bolje kot pri nas, pri nas za večino kupljeni poslanci! Sicer pa je ivan tako njihov, naj gre k njim, Prištinski Dr.!
Odgovori
-3
9 12
Kod.
08. 08. 2026 15.49
Sem že mislil da mečejo jajca iz sence😁
Odgovori
+4
5 1
anon789
08. 08. 2026 15.40
Še malo pa bodo tudi pri nas.
Odgovori
+6
9 3
štrekeljc
08. 08. 2026 15.47
Naši politikanti nimajo jajc!
Odgovori
+10
11 1
2mt8
08. 08. 2026 15.23
Tito je pred 60 leti rekel Enverju Hoxhi, da se na Kosovu lepše živi kot v Albaniji. In jih je 200.000 prišlo.
Odgovori
+12
15 3
bibaleze
Portal
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897