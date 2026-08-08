Sejo prekinili, po parlamentu letela jajca

Vodja gibanja Samoopredelitev Albin Kurti je pred začetkom glasovanja zaprosil za dodaten čas za pogovore z voditelji drugih političnih strank. Kot je dejal, želi doseči širši politični dogovor in se izogniti novim volitvam.

"Posvetovanja se nadaljujejo in dogovora še nismo dosegli. Zato prosim za dodaten čas, da bi se izognili novim volitvam," je dejal Kurti.

Njegova zahteva je razjezila opozicijo. Poslanka Zavezništva za prihodnost Kosova (AAK) Time Kadrijaj je med razpravo proti Kurtiju začela metati jajca. Poslanci Samoopredelitve so vstali in ga zaščitili, predsedujoči seji Avni Dehari pa je v dvorano poklical varnostnike ter sejo prekinil.