Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

'Sejšeli cenejši od Pulja': novinarji iz Istre ugotavljajo, kako draga je voda

Pulj, 13. 08. 2025 12.39 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
T.H.
Komentarji
44

Neznosna vročina, ki je v primež ujela naše južne sosede, pomeni skoraj obvezno stekleničko vode med sprehodom. Novinarji Glasa Istre, ki so se podali na ulice Pulja, pa ugotavljajo, da se je ob vseprisotnem zviševanju cen zvišala tudi cena tega osnovnega izdelka. Kot pravijo, marsikje cena vode sovpada kar s cenami gaziranih pijač, naleteli pa so tudi na turista s Sejšelov, ki je povedal, da je cena vode v njegovi domovini, ki sicer velja za prestižno turistično meko, nižja kot na Hrvaškem.

Istrski novinarji so se sprehodili po regijski prestolnici in si ogledali, koliko stane pollitrska steklenička vode. Kot pravijo, je ta po pričakovanjih najdražja v lokalih. Eni izmed dveh glavnih ulic, na ulici Sergijevaca, steklenička stane 2,50 evra, različica z okusom limone pa 3,50 evra.

V kioskih s hitro hrano stane dva evra, prav toliko ali še nekaj deset centov več, pa steklenička stane v tamkajšnjih slaščičarnah. Kot pravijo, je zanimivo, da je treba v žep seči tudi v trafikah. V kiosku v bližini Foruma steklenička stane 2,20 evra, v prodajalni spominkov pa 2,50 evra, kolikor je tudi cena drugih gaziranih pijač.

Ulični prodajalec vode (slika je simbolična)
Ulični prodajalec vode (slika je simbolična) FOTO: AP

Tisti, ki ne želijo plačati 2,50 evra za eno majhno stekleničko, ali pa osvežitev potrebuje vsa družina, rešitev iščejo v bližnjih trgovinah in drogerijah, kjer se cene gibljejo okoli 1,15 evra, navajajo. Za posamezne znamke je treba odšteti tudi več, najti pa je mogoče tudi izdelke v akciji.

Med pisanjem reportaže so naleteli tudi na turiste iz oddaljenih krajev, ki so jih omenjene cene presenetile. "V primerjavi z našo državo je drago. Tukaj sva za vodo plačala 2,50 evra, pri nas stane manj kot evro. Na Sejšelih vsa voda stane enako, ne glede na blagovno znamko. Naša država uvaža skoraj vse, razen vode," sta jim povedala turista s Sejšelov.

"Pol litra osvežitve v Puli letos poleti lahko stane več od kave, zato se splača dobro pogledati cene in razmisliti, kje kupiti," za konec svetujejo novinarji lokalnega časnika.

voda steklenička cena Pulj
Naslednji članek

Ukradli podatke gostov italijanskih hotelov, zdaj jih prodajajo na spletu

Naslednji članek

Kultni Kodak po 133 letih na robu propada

SORODNI ČLANKI

Na Hrvaškem skoraj 40 stopinj Celzija, v Italiji umrl štiriletnik

Skoraj polovica Slovencev se je lani sončila pri južnih sosedih

Hrvaška je predraga, Čehi imajo novo najljubšo destinacijo

Hrvate skrbi zalet Grčije: zvabljajo njihove zapravljive navtične goste

Na Hrvaškem v juliju manj turistov kot lani

Vodni sommelierji - voda kot novo vino

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (44)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
suleol
13. 08. 2025 13.49
vodo na standih po mestih v grciji prodajajo po 0,50e
ODGOVORI
0 0
Anion6anion
13. 08. 2025 13.44
+1
Ponudba in povpraševanje. Svobodna trgovina. Kaj bi se radi?
ODGOVORI
2 1
Tomaž Hacin
13. 08. 2025 13.43
+4
Hrvati bido mogoče letos obogateli z cenami, drugo leto bodo siromaki, ker nikogar več ne bo razen tistih 2% slovenčkov ki imajo na hrvaškem prikolice, hiške ali apartmaje.
ODGOVORI
5 1
Panter 63
13. 08. 2025 13.48
To že pišeta 20 let. Pa sta skoz žalostni da ni tako. Z leto v leto podirajo rekorde. Vi pa v jok.in na drevo.
ODGOVORI
0 0
boslo
13. 08. 2025 13.48
56% tistih slovencev, ki gredo na dopust, ga preživi na Hrvaškem
ODGOVORI
0 0
AlexReal
13. 08. 2025 13.42
+2
Običajno točeno pivo na našem Tromostovju 5 eur !
ODGOVORI
2 0
Sventevith
13. 08. 2025 13.39
+3
Neznosna vročina? V Puli je trenutno 32°C. Neznosno je marsikaj drugega, pa ne smem omeniti, ker bo vskočil "pošteni" admin. Kava z mlekom je v Puli 2.5-3€. Če je to za ustvarjalce vsebine na tem portalu preveč, naj jo pijejo v Ljubljani.
ODGOVORI
4 1
Stajerc22
13. 08. 2025 13.38
+5
Moje mnenje je, da je na tem potralu zadnje case prevec novic o hrvatih...S tem komentarjem ne krsim nobenih pravil, da bi mi brisali komentar.
ODGOVORI
6 1
Makalonce
13. 08. 2025 13.38
+4
POHLEP
ODGOVORI
4 0
Aleksei Kaar
13. 08. 2025 13.36
+3
Trenutno sem v Turciji. Voda v trgovini 15 lir, v restavracijah 20 lir, gazirane pijace in ledeni caji fuse tea 0.5l 30 lir, 1l coca cole 80 lir v restavraciji 100 lir. Kruh 350g 15 lir, simit 15 lir, pica 250-400 lir 1 eur je 47 lir, pa racunajte.
ODGOVORI
4 1
Makalonce
13. 08. 2025 13.38
In kolk je to v €???
ODGOVORI
0 0
Dragica Cegler
13. 08. 2025 13.44
+2
Saj ti je napisal,koliko lir je 1 eSi slep,?
ODGOVORI
2 0
mirkocar
13. 08. 2025 13.35
+3
V Grčiji povsod v trgovinah in kioskih 0,5 l 0.5 Eur, 1,5 l 1 Eur.
ODGOVORI
4 1
MEDKO
13. 08. 2025 13.46
o ne je bila kar cenejša. V Sparu na Kreti je bilo 6x1,5l 1,75€.
ODGOVORI
0 0
MEDKO
13. 08. 2025 13.47
V Lidlu pa še manj, na letališču je bila 0,75 l vode 90 centov
ODGOVORI
0 0
USAisGreat
13. 08. 2025 13.33
-1
Bil v petek v Puli; vse polno!
ODGOVORI
2 3
zurc
13. 08. 2025 13.25
+1
če si žejen pa ne bi rad plačal ,pojdi v bližnji lokal na wc pa si jo na uivalniku postrezi zastonj
ODGOVORI
3 2
St. Gallen
13. 08. 2025 13.17
-1
Vabljeni v Svico, za enak denar boljsa ponudba
ODGOVORI
6 7
dron
13. 08. 2025 13.23
+3
Spet reklamiraš neuporabne Švicarske vzmetnice, tipično za cerkvene prevarante......
ODGOVORI
6 3
Pikaponca
13. 08. 2025 13.17
-2
Morda pa se bodo le znebili Slovenskih kritizerjev, robinzonov in paštetarjev, drgač pa lahko dvignejo cene še za 50 % pa se bodo še vedno drenjali tam )) Če v Benetkah največji odprti greznici na svetu še rit ne daš na stol pa si že ob 10 evrov ali 20 za špukec kave...
ODGOVORI
5 7
Panter 63
13. 08. 2025 13.20
+5
Razlika v tem da se o tem ne sme pisati. Tukaj.
ODGOVORI
6 1
Gregib
13. 08. 2025 13.17
+4
Sejšeli izven ograj resortov niso nobena turistična meka...
ODGOVORI
6 2
extradeluxe
13. 08. 2025 13.42
+1
kolikokrat si bil dol?
ODGOVORI
1 0
Arrya
13. 08. 2025 13.14
+12
Kdaj si bo folk dopovedal, da je Hrvaška beda kar se tiče turizma?
ODGOVORI
14 2
Panter 63
13. 08. 2025 13.17
-4
Slaba polovica Slovenije dopustujes dol. Tako da ti imaš bedo v hlačah.
ODGOVORI
4 8
Arrya
13. 08. 2025 13.25
+5
Zelo odrasel odgovor, ki pa niti z besedo ne spodkopova mojih besed. Poglej malo kakšne zgodbice se slišijo, o oderuških taksistih, do pretepov ljudi, do žalitev, itd...
ODGOVORI
7 2
Panter 63
13. 08. 2025 13.34
-4
Glede da je dol 700000 Slovencev je to zelo,zelo malo na procent. Ne hodiš dol,očitno ne, te zgodbice ti babica in dedek povedali? Takšne vire slišimo.
ODGOVORI
0 4
Dejan Vovk
13. 08. 2025 13.42
Fran Milčinski je imel prav, ...
ODGOVORI
0 0
AlexReal
13. 08. 2025 13.43
Če odšteješ tiste, ki so na hrvaškem lastniki vikendov in morajo tja hodit.....
ODGOVORI
0 0
Panter 63
13. 08. 2025 13.14
-2
😂😂😂vsaka čast. Obdelali smo kepice sladoleda,pice,ležalnike, ....zdaj smo prišli na vodo. Kaj je z vami? Vaša propaganda ne bo škodovala turizmu dol to in naslednje leto..
ODGOVORI
6 8
KatiFafi
13. 08. 2025 13.14
+8
Hrvaška je predraga, za to kar ponuja, deal with it. So tudi druge turistične destinacije, ki ponujajo več za podoben denar.
ODGOVORI
8 0
vrzwta1
13. 08. 2025 13.11
+3
Se vedno nikogar nisem slisal da bi rekel da gre na dopust v Pulj......
ODGOVORI
6 3
Victoria13
13. 08. 2025 13.10
+11
Spet Hrvaška....a lahko mine en dan, da ne pišete o tej državi? Pišite kdaj tudi o naših vzhodni, zahodnih in severnih sosedih, predvsem pa o tem kaj se dogaja pri nas! Od 9.8. ni več možno v portalu Ajpes videti kdo je dejanski lastnik v podjetjih! Golob že ve zakaj!
ODGOVORI
14 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089