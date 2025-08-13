'Sejšeli cenejši od Pulja': novinarji iz Istre ugotavljajo, kako draga je voda

V kioskih s hitro hrano stane dva evra, prav toliko ali še nekaj deset centov več, pa steklenička stane v tamkajšnjih slaščičarnah. Kot pravijo, je zanimivo, da je treba v žep seči tudi v trafikah. V kiosku v bližini Foruma steklenička stane 2,20 evra, v prodajalni spominkov pa 2,50 evra, kolikor je tudi cena drugih gaziranih pijač.

Istrski novinarji so se sprehodili po regijski prestolnici in si ogledali, koliko stane pollitrska steklenička vode. Kot pravijo, je ta po pričakovanjih najdražja v lokalih. Eni izmed dveh glavnih ulic, na ulici Sergijevaca, steklenička stane 2,50 evra, različica z okusom limone pa 3,50 evra.

Tisti, ki ne želijo plačati 2,50 evra za eno majhno stekleničko, ali pa osvežitev potrebuje vsa družina, rešitev iščejo v bližnjih trgovinah in drogerijah, kjer se cene gibljejo okoli 1,15 evra, navajajo. Za posamezne znamke je treba odšteti tudi več, najti pa je mogoče tudi izdelke v akciji.

Med pisanjem reportaže so naleteli tudi na turiste iz oddaljenih krajev, ki so jih omenjene cene presenetile. "V primerjavi z našo državo je drago. Tukaj sva za vodo plačala 2,50 evra, pri nas stane manj kot evro. Na Sejšelih vsa voda stane enako, ne glede na blagovno znamko. Naša država uvaža skoraj vse, razen vode," sta jim povedala turista s Sejšelov.

"Pol litra osvežitve v Puli letos poleti lahko stane več od kave, zato se splača dobro pogledati cene in razmisliti, kje kupiti," za konec svetujejo novinarji lokalnega časnika.