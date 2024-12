Sekretariat bernske konvencije podprl zmanjšanje zaščite volka

Svet EU je predlog Evropske komisije za zmanjšanje zaščite volka potrdil septembra, potem pa je Bruselj predlog posredoval sekretariatu bernske konvencije, ki ureja zaščito volka. Ta je danes z 49 glasovi za podprl predlog, tako da bo sprememba zaščite volka začela veljati s 7. marcem 2025.

Po tem datumu bo EU lahko ustrezno spremenila direktivo o habitatih in s tem status zaščite volka. Evropska komisija bo tako pripravila predlog za spremembo, ki mu bosta morala nato prikimati še Evropski parlament in Svet EU, so danes sporočili z Evropske komisije.

Države članice bodo zdaj bolj fleksibilne pri upravljanju lokalne populacije volkov, a kot so na komisiji poudarili v sporočilu za javnost, tudi nižja stopnja zaščite zahteva ustrezne ukrepe.

"Naložbe v ustrezne ukrepe za preprečevanje škode ostajajo bistvenega pomena za zmanjšanje plenjenja živine. Komisija bo še naprej pomagala državam članicam in zainteresiranim stranem pri oblikovanju in izvajanju takih ukrepov s financiranjem in drugimi oblikami podpore," so zapisali v sporočilu.

"To je pomembna novica za podeželske skupnosti in kmete. Bernska konvencija se je odločila prilagoditi varstveni status volkov. Potrebujemo namreč uravnotežen pristop med ohranjanjem prostoživečih živali in varovanjem našega preživetja," je novico pospremila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Volk je bil v Evropi pred stoletjem skoraj iztrebljen, zdaj pa se je njihovo število praktično podvojilo na 20.300, kar je sprožilo burne odzive jeznih kmetov zaradi izgub živine.

Sprememba varstvenega statusa volka v okviru bernske konvencije sicer ne bo vplivala na upravljanje te živalske vrste na ozemlju Slovenije, saj na njem volk ni zavarovan v skladu s konvencijo, uveljavljeno leta 1982, so že septembra za STA pojasnili na ministrstvu za naravne vire in prostor. Slovenija predlogu Evropske komisije za spremembo statusa sicer ni nasprotovala, glasovanja se je vzdržala.

So pa predlogu močno nasprotovale okoljevarstvene organizacije, saj menijo, da bo to omogočilo odstrel volkov kot lažni rešitvi za problematiko uničevanja živine.