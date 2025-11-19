Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Selfie, vreden več milijard

Washington, 19. 11. 2025 18.05 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
N.L.
Komentarji
0

V Beli hiši je ameriški predsednik Donald Trump ob obisku savdskega prestolonaslednika Mohameda bin Salmana gostil tudi večerjo, ki so se je udeležila največja imena iz sveta politike, tehnoloških podjetij in športa. Nastal je selfie, vreden več milijard.

Po svečanem dogodku je na omrežju X južnoafriški podjetnik David Sacks objavil selfie, na katerem pozira svetovna elita.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sacks je vlagatelj in ustanovitelj investicijskega podjetja Craft Ventures, njegova vrednost je ocenjena na okoli 200 milijonov dolarjev (173 milijonov evrov). Po nekaterih ocenah, ki naj bi upoštevale še njegove zasebne naložbe in kripto premoženje, pa naj bi imel pod palcem več kot milijardo dolarjev (866 milijonov evrov). Na fotografiji se smeji v ozadju.

Ob njem je predsednik mednarodne nogometne federacije Fife Gianni Infantino, ki velja za enega najvplivnejših ljudi na svetu. Plača pri Fifi mu letno prinese okoli tri milijone dolarjev (2,6 milijona evrov), bonusi še dodatna dva (1,7 milijona evrov).

V ozadju skrajno levo stoji Greg Brockman, predsednik podjetja OpenAI, ki je lansiralo ChatGPT in velja za vodilno podjetje na področju umetne inteligence. Podatkov o njegovem premoženju ni, po grobih ocenah naj bi imel pod palcem več sto milijonov dolarjev.

Skrajno levo je nekdanji tesni politični zaveznik Trumpa Elon Musk, sicer eden najbogatejših ljudi na svetu, ki ima ključne pozicije in deleže v podjetjih SpaceX, Tesla in X. Njegovo premoženje je ocenjeno na 500 milijard dolarjev (475 milijard evrov).

Na sredini fotografije je ameriški minister za trgovino Howard Lutnick z ženo Allison. Ministrovo premoženje naj bi bilo vredno več sto milijonov evrov, predvsem na račun več njegovih podjetij iz nepremičninskega in investicijskega sektorja.

V ospredju selfija pa je Cristiano Ronaldo, za njim stoji njegova zaročenka Georgina Rodríguez. Portugalski zvezdnik je letos sicer postal prvi nogometni milijarder v zgodovini. Že samo osnovna pogodba brez bonusov pri savdskem Al Nassru mu na leto prinese več kot 170 milijonov evrov, ob tem velik del njegove finančne pogače predstavljajo še sponzorske pogodbe, lastništvo v hotelskih in fitnes verigah ter ostali podjetniški podvigi.

Preberi še Trump ob obisku Ronalda: On je najboljši vseh časov

Selfie nekateri primerjajo z legendarno fotografijo iz leta 2014, ko so se na podelitvi oskarjev v enem objektivu ujela nekatera največja imena iz sveta filma in televizije.

Oskarji 2014 - zvezdniški selfie
Oskarji 2014 - zvezdniški selfie FOTO: Twitter

Na selfiju so poleg Ellen DeGeneres še Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Brad Pitt, Angelina Jolie, Kevin Spacey, Julia Roberts, Channing Tatum, Lupita Nyong'o in Jared Leto.

selfie Bela hiša Elon Musk Cristiano Ronaldo Donald Trump
Naslednji članek

V Italiji bo za posilstvo veljal tudi spolni odnos brez privolitve

SORODNI ČLANKI

Trump ob obisku Ronalda: On je najboljši vseh časov

Ronaldo kmalu na obisk v Belo hišo

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363