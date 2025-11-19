Selfie, vreden več milijard

Po svečanem dogodku je na omrežju X južnoafriški podjetnik David Sacks objavil selfie, na katerem pozira svetovna elita.

Sacks je vlagatelj in ustanovitelj investicijskega podjetja Craft Ventures, njegova vrednost je ocenjena na okoli 200 milijonov dolarjev (173 milijonov evrov). Po nekaterih ocenah, ki naj bi upoštevale še njegove zasebne naložbe in kripto premoženje, pa naj bi imel pod palcem več kot milijardo dolarjev (866 milijonov evrov). Na fotografiji se smeji v ozadju.

Ob njem je predsednik mednarodne nogometne federacije Fife Gianni Infantino, ki velja za enega najvplivnejših ljudi na svetu. Plača pri Fifi mu letno prinese okoli tri milijone dolarjev (2,6 milijona evrov), bonusi še dodatna dva (1,7 milijona evrov).

V ozadju skrajno levo stoji Greg Brockman, predsednik podjetja OpenAI, ki je lansiralo ChatGPT in velja za vodilno podjetje na področju umetne inteligence. Podatkov o njegovem premoženju ni, po grobih ocenah naj bi imel pod palcem več sto milijonov dolarjev.

Skrajno levo je nekdanji tesni politični zaveznik Trumpa Elon Musk, sicer eden najbogatejših ljudi na svetu, ki ima ključne pozicije in deleže v podjetjih SpaceX, Tesla in X. Njegovo premoženje je ocenjeno na 500 milijard dolarjev (475 milijard evrov).

Na sredini fotografije je ameriški minister za trgovino Howard Lutnick z ženo Allison. Ministrovo premoženje naj bi bilo vredno več sto milijonov evrov, predvsem na račun več njegovih podjetij iz nepremičninskega in investicijskega sektorja.

V ospredju selfija pa je Cristiano Ronaldo, za njim stoji njegova zaročenka Georgina Rodríguez. Portugalski zvezdnik je letos sicer postal prvi nogometni milijarder v zgodovini. Že samo osnovna pogodba brez bonusov pri savdskem Al Nassru mu na leto prinese več kot 170 milijonov evrov, ob tem velik del njegove finančne pogače predstavljajo še sponzorske pogodbe, lastništvo v hotelskih in fitnes verigah ter ostali podjetniški podvigi.