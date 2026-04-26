Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Selijo milijarde, odhajajo z zasebnimi letali, brišejo sledi?

Budimpešta, 26. 04. 2026 21.22 pred 22 minutami 3 min branja 5

Avtor:
N.Š.
Viktor Orban

Po razglasitvi rezultatov in volilnem porazu dolgoletnega madžarskega premierja Viktorja Orbana so za mnoge sledili objemi, slavje in občutek prelomnega trenutka. A medtem ko je del države praznoval konec 16-letne ere, se je v ozadju začel povsem drugačen proces – hiter in tih umik kapitala ter ljudi, ki so v tem obdobju zgradili svoje bogastvo.

Po informacijah virov naj bi z bližnjih letališč že vzletala zasebna letala, povezana z osebami iz kroga odhajajoče oblasti, hkrati pa naj bi posamezniki pospešeno preusmerjali premoženje v tujino. Med destinacijami se omenjajo Savdska Arabija, Oman in Združeni arabski emirati, pa tudi bolj oddaljene točke, kot sta Avstralija in Singapur, poroča Guardian.

Prihajajoči premier Peter Magyar, čigar stranka Tisza je na volitvah prepričljivo zmagala, opozarja, da gre za sistematičen poskus zaščite premoženja pred morebitnimi preiskavami.

Po njegovih besedah naj bi "oligarhi, povezani z Orbanom, prenašali desetine milijard forintov". Ob tem je pozval tožilstvo, policijo in davčne organe, naj ukrepajo, preprečijo odhode in zadržijo osumljene, če je to mogoče.

Magyar trdi tudi, da so nekatere družine iz vplivnih krogov državo že zapustile, da umikajo otroke iz šol in organizirajo vse za odhod.

Preberi še Orban zapušča parlament

Preiskovalni novinarji na Madžarskem poročajo, da ključne osebe iz kroga stranke Fidesz poskušajo zaščititi premoženje pred morebitnimi zamrznitvami, zasegi ali celo nacionalizacijo, ki bi jih lahko uvedla nova oblast.

Pri tem pa bi jim lahko nasprotovali posamezniki znotraj državnega aparata – uradniki in preiskovalci, ki imajo vpogled v poslovanje preteklih let. To bi lahko, kot opozarjajo analitiki, sprožilo dolgotrajne postopke za vračanje domnevno nezakonito pridobljenega javnega denarja.

Magyar je že večkrat napovedal obračun s korupcijo in klientelizmom, ki naj bi zaznamovala Orbanovo vladavino. Madžarsko je označil kot državo, ki je bila "izropana, izdana, zadolžena in uničena", ter dodal, da je postala ena najbolj koruptivnih v Evropski uniji.

Ob tem opozarja tudi na domnevno uničevanje dokumentov v zadnjih tednih pred menjavo oblasti. Po njegovih navedbah naj bi iz ministrstev in z njimi povezanih institucij prihajala poročila o množičnem uničevanju dokumentacije.

Preberi še Magyar bi rad 'obudil' Avstro-Ogrsko?

Odhajajoča oblast očitke zavrača. Zunanji minister je trditve o uničevanju dokumentov označil za nesmiselne in pretirane. Po njegovih besedah naj bi šlo zgolj za odstranjevanje podvojenih papirnih verzij dokumentov, ki so že shranjeni v elektronski obliki.

Urad Viktorja Orbana medtem očitkov ne komentira, je pa Orban napovedal, da ne bo poslanec, da bo vrnil mandat, da pa želi ostati na čelu stranke Fidesz in voditi proces "prenove".

Preberi še Vance s podporo Orbanu želi poslati signal Bruslju

Vzporedno z notranjimi pretresi se del političnih in poslovnih elit menda ozira tudi proti Združenim državam Amerike. Nekateri posamezniki, povezani s Fideszom, naj bi že preverjali možnosti za pridobitev delovnih vizumov in zaposlitev v institucijah, povezanih z republikanskim gibanjem Maga.

Po navedbah virov naj bi prav dolgoletno politično zbliževanje med Orbanovo vlado in administracijo Donalda Trumpa ustvarilo mrežo, ki bi lahko zdaj služila kot varnostna mreža za posameznike iz madžarskega političnega vrha.

Tudi Orban naj bi se kmalu odpravil v ZDA, kjer naj bi preživel več tednov. Njegova družina ima tam že vzpostavljene povezave – hči in zet naj bi se lani preselila v New York.

Zelenski: Svet ne sme dopustiti, da se jedrski terorizem nadaljuje

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
..................
26. 04. 2026 21.57
smetenje mame nebuloz nima konca tej neumnosti...
Odgovori
+1
1 0
matjan22
26. 04. 2026 21.56
Tudi Janša je veliko zemlje prodal v Prekmurju Orbanu sta veliko poslovana na skrivaj in ta nej bi sedaj vodil novo vlado
Odgovori
+2
2 0
nebony1
26. 04. 2026 21.59
Lahko navedeš konkretne dokaze? Sem Prekmurec in me zanima kako nam lažeš..
Odgovori
0 0
JOSEPH HAYDN
26. 04. 2026 21.51
Kot pri nas Robijeva vlada torej
Odgovori
+1
3 2
asdfghjklč
26. 04. 2026 21.49
Nihče noče v to, po njihovem mnenju, super v redu državo rusijo? No, bo pa to Orban. Tako je zagovarjal stalno rusijo, da verjetno vsako noč sanja o njej in o putinu.
Odgovori
+1
3 2
bibaleze
Portal
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Otrok kašlja in težko diha? Prepoznajte bronhiolitis in kako mu pomagati
Otrok kašlja in težko diha? Prepoznajte bronhiolitis in kako mu pomagati
Kako izbrati pravo čelado za kolesarjenje in druge športne aktivnosti
Kako izbrati pravo čelado za kolesarjenje in druge športne aktivnosti
To lahko pričakujete v prvem trimesečju nosečnosti
To lahko pričakujete v prvem trimesečju nosečnosti
zadovoljna
Portal
Prevaral jo je pred vsemi, tega mu ni mogla odpustiti
Tedenski horoskop: Levi bodo samozavestni, škorpijone čaka poglobljen pogovor
Tedenski horoskop: Levi bodo samozavestni, škorpijone čaka poglobljen pogovor
Dnevni horoskop: Vodnarji so polni idej, v dvojčkih vre radovednost
Dnevni horoskop: Vodnarji so polni idej, v dvojčkih vre radovednost
Slovenka začela v domači garaži, danes so zanjo slišali že vsi
Slovenka začela v domači garaži, danes so zanjo slišali že vsi
vizita
Portal
Napihnjenost? Iz prehrane izločite tri stvari
Zakaj se teža vedno vrne?
Zakaj se teža vedno vrne?
7 znakov, da z vašimi jetri nekaj ni v redu (lahko gre za fibrozo)
7 znakov, da z vašimi jetri nekaj ni v redu (lahko gre za fibrozo)
Kava ali čaj: katera pijača je bolj prijazna do naših kosti?
Kava ali čaj: katera pijača je bolj prijazna do naših kosti?
cekin
Portal
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
Od zvezdnika do krovca: zakaj zvezdniški status Johnu Hendyju ni prinesel bogastva?
Od zvezdnika do krovca: zakaj zvezdniški status Johnu Hendyju ni prinesel bogastva?
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
moskisvet
Portal
Zakaj spolna želja sčasoma izgine in kako ponovno spodbuditi intimnost
Zapustil nosečo partnerico zaradi druge ženske: Ljubezenski trikotnik, ki je šokiral Hollywood
Zapustil nosečo partnerico zaradi druge ženske: Ljubezenski trikotnik, ki je šokiral Hollywood
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
Zvezdnica kultnega filma o odvisnosti od seksa in alkohola
Zvezdnica kultnega filma o odvisnosti od seksa in alkohola
dominvrt
Portal
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
Raje enkrat dobro kupi kot dvakrat poceni: ali to pravilo še vedno velja pri opremljanju doma?
Raje enkrat dobro kupi kot dvakrat poceni: ali to pravilo še vedno velja pri opremljanju doma?
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
okusno
Portal
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Boljša kot palačinke: hitra sladica z jagodami za sladek pomladni užitek!
Boljša kot palačinke: hitra sladica z jagodami za sladek pomladni užitek!
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
Star recept za pecivo, ki ga vsi iščejo in se odlično poda k skodelici kave
Star recept za pecivo, ki ga vsi iščejo in se odlično poda k skodelici kave
voyo
Portal
Kmetija
Hobit: Bitka petih vojska
Hobit: Bitka petih vojska
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669