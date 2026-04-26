Selijo milijarde, odhajajo z zasebnimi letali, brišejo sledi?

Po informacijah virov naj bi z bližnjih letališč že vzletala zasebna letala, povezana z osebami iz kroga odhajajoče oblasti, hkrati pa naj bi posamezniki pospešeno preusmerjali premoženje v tujino. Med destinacijami se omenjajo Savdska Arabija, Oman in Združeni arabski emirati, pa tudi bolj oddaljene točke, kot sta Avstralija in Singapur, poroča Guardian. Prihajajoči premier Peter Magyar, čigar stranka Tisza je na volitvah prepričljivo zmagala, opozarja, da gre za sistematičen poskus zaščite premoženja pred morebitnimi preiskavami. Po njegovih besedah naj bi "oligarhi, povezani z Orbanom, prenašali desetine milijard forintov". Ob tem je pozval tožilstvo, policijo in davčne organe, naj ukrepajo, preprečijo odhode in zadržijo osumljene, če je to mogoče. Magyar trdi tudi, da so nekatere družine iz vplivnih krogov državo že zapustile, da umikajo otroke iz šol in organizirajo vse za odhod.

Preiskovalni novinarji na Madžarskem poročajo, da ključne osebe iz kroga stranke Fidesz poskušajo zaščititi premoženje pred morebitnimi zamrznitvami, zasegi ali celo nacionalizacijo, ki bi jih lahko uvedla nova oblast. Pri tem pa bi jim lahko nasprotovali posamezniki znotraj državnega aparata – uradniki in preiskovalci, ki imajo vpogled v poslovanje preteklih let. To bi lahko, kot opozarjajo analitiki, sprožilo dolgotrajne postopke za vračanje domnevno nezakonito pridobljenega javnega denarja. Magyar je že večkrat napovedal obračun s korupcijo in klientelizmom, ki naj bi zaznamovala Orbanovo vladavino. Madžarsko je označil kot državo, ki je bila "izropana, izdana, zadolžena in uničena", ter dodal, da je postala ena najbolj koruptivnih v Evropski uniji. Ob tem opozarja tudi na domnevno uničevanje dokumentov v zadnjih tednih pred menjavo oblasti. Po njegovih navedbah naj bi iz ministrstev in z njimi povezanih institucij prihajala poročila o množičnem uničevanju dokumentacije.

Odhajajoča oblast očitke zavrača. Zunanji minister je trditve o uničevanju dokumentov označil za nesmiselne in pretirane. Po njegovih besedah naj bi šlo zgolj za odstranjevanje podvojenih papirnih verzij dokumentov, ki so že shranjeni v elektronski obliki. Urad Viktorja Orbana medtem očitkov ne komentira, je pa Orban napovedal, da ne bo poslanec, da bo vrnil mandat, da pa želi ostati na čelu stranke Fidesz in voditi proces "prenove".