Tujina

Selitev cerkve zaradi širitve rudnika

Kiruna, 08. 08. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 9 minutami

Avtor
24UR ZVEČER
Prestaviti moramo mesto, so svoje someščane pred dvema letoma obvestili v rudarskem mestecu na severu Švedske. Razlog je širitev rudnika. Začele so se priprave in kmalu bodo preselili 600-tonsko cerkev. Želijo jo namreč prestaviti tako, da bosta notranjost in zunanjost ostali enaki, s čimer se strinjajo meščani, dan D pa se bliža. Farani so skupaj s podjetjem, ki bo prestavilo cerkev, optimistični, da jim bo uspelo.

cerkev rudnik selitev Švedska
Izraelski varnostni kabinet odobril načrt za zasedbo mesta Gaza

