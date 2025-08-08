Selitev cerkve zaradi širitve rudnika

Prestaviti moramo mesto, so svoje someščane pred dvema letoma obvestili v rudarskem mestecu na severu Švedske. Razlog je širitev rudnika. Začele so se priprave in kmalu bodo preselili 600-tonsko cerkev. Želijo jo namreč prestaviti tako, da bosta notranjost in zunanjost ostali enaki, s čimer se strinjajo meščani, dan D pa se bliža. Farani so skupaj s podjetjem, ki bo prestavilo cerkev, optimistični, da jim bo uspelo.