Selitev slonov v nov dom: dve leti priprav, posebne prikolice in policijsko spremstvo

Mahanje z ušesi, dotikanje s trobci in glasno trobljenje. Tako so svoje veselje ob ponovnem srečanju v novem, veliko bolj razkošnem domovanju, izkazovali sloni. Za njimi je bila zahtevna in za te mogočne živali precej stresna pot. A s svojim razposajenim vedenjem ob prihodu so dali vedeti, da so pot dobro prestali in da jim je v novem okolju udobno, je za AP pojasnila Erin Gardiner, vodja oddelka za slone v melbournskem živalskem vrtu.

"Do popoldneva so se sloni že igrali skupaj in med seboj komunicirali in nisem mogla verjeti, kako dobro so prestali potovanje," je dejala.