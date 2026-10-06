Trump je 'utrujen od zmagovanja': moj IQ je 1775

Ameriški predsednik Donald Trump se ni ustavil le pri ocenjevanju lastnih sposobnosti. Po lastnih besedah ve "več o vsem" kot kdorkoli izmed navzočih in morda celo kdorkoli na svetu nasploh. "Imam enega največjih inteligenčnih kvocientov na svetu. 1775."

Trump je dejal, da "ne zmore več prenesti" tolikšnega števila zmag. "Preveč zmag. Preveč zmagujemo," je povedal o dosežkih svoje administracije.

Med govorom je obljubil tudi, da bodo Američani v primeru zmage republikancev prejeli po 5.000 dolarjev (4460 evrov). Potencialno zmago demokratov je nasprotno opisal v precej bolj črnih barvah; po njegovih besedah bi se Združene države znašle v gospodarski krizi, podobni tisti iz leta 1929. Demokrate je označil za "kup neumnih nasilnežev".

Poleg tega je Trump dejal, da namerava uvesti smrtno kazen za glavne preprodajalce drog, trgovce z ljudmi ter tiste, ki so ubili policista ali drugega predstavnika organov pregona. Napovedal je tudi zakon, ki bi ameriškim predsednikom prepovedal odpiranje meja za nezakonite migrante.

Že pred tem je Trump nizko javnomnenjsko podporo pred kongresnimi volitvami v ZDA, ki so predvidene za 3. november, označil za "lažno".