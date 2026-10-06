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Trump je 'utrujen od zmagovanja': moj IQ je 1775

Washngton, 06. 10. 2026 09.01 pred 1 uro 1 min branja 67

Avtor:
M.V.
Donald Trump

Trump je podal še eno vrsto nenavadnih in samozavestnih izjav, med drugim o svojem inteligenčnem kvocientu in tem, da je "utrujen" od zmagovanja. Na shodu se je Trump označil za izjemno inteligentnega in dejal, da Združene države "preveč zmagujejo". Obljubil je tudi izplačila in smrtno kazen.

Ameriški predsednik Donald Trump se ni ustavil le pri ocenjevanju lastnih sposobnosti. Po lastnih besedah ve "več o vsem" kot kdorkoli izmed navzočih in morda celo kdorkoli na svetu nasploh. "Imam enega največjih inteligenčnih kvocientov na svetu. 1775."

 Trump je dejal, da "ne zmore več prenesti" tolikšnega števila zmag. "Preveč zmag. Preveč zmagujemo," je povedal o dosežkih svoje administracije.

Med govorom je obljubil tudi, da bodo Američani v primeru zmage republikancev prejeli po 5.000 dolarjev (4460 evrov). Potencialno zmago demokratov je nasprotno opisal v precej bolj črnih barvah; po njegovih besedah bi se Združene države znašle v gospodarski krizi, podobni tisti iz leta 1929. Demokrate je označil za "kup neumnih nasilnežev".

Poleg tega je Trump dejal, da namerava uvesti smrtno kazen za glavne preprodajalce drog, trgovce z ljudmi ter tiste, ki so ubili policista ali drugega predstavnika organov pregona. Napovedal je tudi zakon, ki bi ameriškim predsednikom prepovedal odpiranje meja za nezakonite migrante.

Že pred tem je Trump nizko javnomnenjsko podporo pred kongresnimi volitvami v ZDA, ki so predvidene za 3. november, označil za "lažno".

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Trump IQ zmagovanje

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KOMENTARJI67

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Nidani
06. 10. 2026 10.53
Važno, da je vojno v Ukrajini končal...
Odgovori
0 0
Agent Provokator
06. 10. 2026 10.52
1775 je število laži, ki jih izreče vsak dan.!!!!
Odgovori
0 0
Lark
06. 10. 2026 10.35
Kakšne reakcije na trolanje s strani Trumpa. Mislim, da večina ne ve kaj pomeni 1775. Sicer pa, kdo je neumen, on ali EU, katero je prisilil v vse, kar je hotel????
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+3
4 1
Big M
06. 10. 2026 10.42
Nisem med pametnimi, daleč od tega...te ovce tu pa se povzdigujejo med oblake z svojo kao "pametjo" špukajo preko Krampa pa vijes ke ni druga od njih kot megla!
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-1
0 1
utrillo
06. 10. 2026 10.29
Za enico je pozabil postaviti vejico.
Odgovori
+4
5 1
Big M
06. 10. 2026 10.30
Aja? Kaj pomeni ta številka 1775?
Odgovori
+2
2 0
_endrug
06. 10. 2026 10.33
75
Odgovori
-1
1 2
BBcc
06. 10. 2026 10.38
1,775.
Odgovori
+0
1 1
lokson
06. 10. 2026 10.28
Kakšno futranje kolesariata, pa toliko pomembnih tem. Čemu??
Odgovori
+0
2 2
Big M
06. 10. 2026 10.31
Stric Loxi, ne kapirajo glej. Samo preletiš komentarje pa viješ kolko je ura🤢
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-2
0 2
SpamEx
06. 10. 2026 10.27
Primer za v šolsko knjigo kaj človek ne sme postati
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+4
5 1
Big M
06. 10. 2026 10.29
Kej pomeni ta cifra 1775?
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+1
1 0
avzbk
06. 10. 2026 10.26
Ze Iq 75 bi bilo preveč!
Odgovori
-1
2 3
zmerni pesimist
06. 10. 2026 10.25
Ni pa povedal predznaka al v plus bolj sigurno pa v minus
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+1
2 1
Wolfman
06. 10. 2026 10.25
Če ti mama pred vsemi prisotnimi zatrdi, da si neumen, potem si zagotov ornk neumen!
Odgovori
-1
0 1
Mambo
06. 10. 2026 10.25
Res je tanka meja med genijem in norcem.
Odgovori
+0
1 1
Roko66
06. 10. 2026 10.24
Austrika Melani,a si ponosna ?
Odgovori
+2
4 2
SpamEx
06. 10. 2026 10.25
seveda je ponosna da imata skupaj IQ več kot sto
Odgovori
+4
5 1
abigail
06. 10. 2026 10.24
Ta pa je v samopoveličevanju presegel celo veličasnega Nerona. Zasluži si, da psihiatri po njemu poimenujejo posebno hudo obliko megalomanskega narcisizma - shizofreni trumpizem.
Odgovori
+3
4 1
Justice4all
06. 10. 2026 10.21
Pa kaj za vraga ta oseba žre? Kjero substanco?
Odgovori
+6
7 1
obožeobože
06. 10. 2026 10.21
Človek se lahko samo smeji!
Odgovori
+5
6 1
Wolfman
06. 10. 2026 10.20
Kaj pa smrtna kazen še za krute zbiralce otrok? Tukaj je Trump v samem vrhu!
Odgovori
+4
5 1
Big M
06. 10. 2026 10.23
Aja? Kje mas dokaze? Kot pravim en in isti komentarji dan za dnem. Si tak douuuugocejtn tudi v resnici?
Odgovori
-2
0 2
hojladri123
06. 10. 2026 10.17
Sem že dostikrat napisal pa bom še enkrat. Če ta beb..ec nebi imel finančnega zaledja ki mu ga je večinoma omogočil njegov oče, bi bil pod mostom tretiran kot visoko neuravnovešena oseba.
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+5
6 1
Posteni
06. 10. 2026 10.16
A ni skoda sploh objavljat karkoli od njega.. vse jasno..
Odgovori
+6
7 1
royayers
06. 10. 2026 10.15
kuga, pfuj
Odgovori
+5
6 1
Agent Provokator
06. 10. 2026 10.14
... Demokrate je označil za "kup neumnih nasilnežev"... pri nas vladata dve stranki, ki imata v imenu besedo "demokrati ".
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+8
8 0
Agent Provokator
06. 10. 2026 10.34
Se opravičujem Vrtovcu, bivšemu krščanskemu demokratu....
Odgovori
0 0
barjan?ek1
06. 10. 2026 10.14
Ti sploh nimaš IQ-ja. Si svetovni prevarant in si katastrofa za ta svet kot še nekaj takih modelov kot si ti. Delate se svetovnega policaja in se vtikate v stvari ki se vas ne tičejo pred sojim pragom pa imate problem čez glavo
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+5
6 1
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