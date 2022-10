Seminar za vse tiste, ki jih zanima delo Božička

Božiček išče svojega naslednika. Ampak brez skrbi, o upokojitvi ne razmišlja tisti pravi dobri mož z Laponske, temveč njegov nemški namestnik. Ker Arnold Hupe šteje že 66 let, se boji, da kmalu ne bo več zmogel vseh svojih obveznosti, ki jih v prazničnem decembru ne manjka. Naše delo ni tako preprosto, kot se zdi na prvi pogled, pravi nemški Božiček. Zato je za vse zainteresirane kandidate pripravil seminar, kjer jih bo med drugim podučil, kako nastopati, sedeti in se gibati po neobičajnih domovanjih. Vsi, ki bodo izobraževanje uspešno opravili, bodo tudi uradno postali Božički. Kje in kako pa se lahko prijavite?