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Senator med sinovo hokejsko tekmo doživel možgansko kap

Washington, 02. 11. 2026 10.07 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
M.S.
Chris Murphy

Demokratski senator iz Connecticuta Chris Murphy se zdravi v bolnišnici, potem ko je med sinovo hokejsko tekmo doživel možgansko kap. Iz njegovega kabineta so sporočili, da Murphy dobro okreva in da so zdravniki zadovoljni z njegovim napredkom.

Senator je med sobotno hokejsko tekmo svojega sina začutil odrevenelost v roki. Odpeljali so ga v bolnišnico, kjer so potrdili, da je doživel možgansko kap, je sporočila vodja njegovega kabineta Allison Herwitt.

Dodala je, da se na zdravljenje dobro odziva in da so zdravniki zadovoljni z njegovim napredkom. "Senator je buden in priseben, zato smo optimistični, da bo popolnoma okreval," je še pojasnila.

Chris Murphy, demokratski senator iz Connecticuta, je v zadnjih nekaj tednih obiskal več zveznih držav in vodil kampanjo v podporo svojim strankarskim kolegom demokratom, ki kandidirajo na torkovih vmesnih volitvah.

Leta 2024 si je Murphy zagotovil še tretji mandat v senatu, nekateri predstavniki Demokratske stranke pa ga vidijo kot potencialnega kandidata za demokratsko predsedniško nominacijo na volitvah leta 2028.

V zadnjih letih je med opravljanjem javne funkcije možgansko kap doživelo že več ameriških senatorjev, med drugim demokrati Chris Van Hollen, Ben Ray Lujan in John Fetterman. Slednji je na družbenem omrežju X Murphyju in njegovi družini zaželel hitro okrevanje.

"Kot nekdo, ki je preživel skoraj usodno možgansko kap, še kako dobro vem, kako močno lahko takšna izkušnja vpliva na človekovo življenje. Moja družina Chrisu in njegovi družini želi popolno in hitro okrevanje," je zapisal Fetterman.

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Zvedavi_norec
02. 11. 2026 10.44
Čisto slučajno je v intervjuju, preden ga je možganska kap, omenil nor Trumpistčno Izraelski načrt za napad na Iran...
Odgovori
+1
2 1
Prelepa Soča
02. 11. 2026 10.58
In to zanima koga?
Odgovori
-1
0 1
Zvedavi_norec
02. 11. 2026 11.23
Boš povedal konec tedna, koga to zanima...
Odgovori
0 0
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