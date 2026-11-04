Senatorka slovenskih korenin bo prva guvernerka Minnesote

Po poročanju NBC News je 66-letna Amy Klobuchar premagala republikansko kandidatko Liso Demuth, sicer predsednico predstavniškega doma Minnesote, in tako zagotovila, da guvernerski položaj ostaja v rokah demokratov. Postala je prva guvernerka v zgodovini Minnesote.
Čeprav je bilo nacionalno politično okolje letos naklonjeno demokratom, je bil ugled stranke v zvezni državi v zadnjih letih okrnjen. Tim Walz, ki je funkcijo guvernerja opravljal dva mandata in je bil demokratski podpredsedniški kandidat leta 2024, se je v zadnjih letih soočal s kritikami zaradi domnevno nezadostnega nadzora nad porabo javnih sredstev in odziva države na obsežne goljufije v socialnih programih. Walz je v začetku januarja opustil svojo kandidaturo za tretji mandat, kasneje pa je obljubil, da se "nikoli več ne bo potegoval za izvoljeno funkcijo".
Klobucharjeva se je nato udeležila demokratskih strankarskih predvolitev za guvernerko, na katerih je zlahka osvojila nominacijo. Ob začetku kampanje je obljubila, da bo Minnesoto branila pred politikami predsednika Donalda Trumpa, čigar administracija je letos v Minnesoto napotila zvezne imigracijske uradnike v okviru obsežnega zatiranja, ki so ga nekateri prebivalci primerjali z "invazijo".
"Minnesota, veliko smo dali skozi," je dejala Klobucharjeva, ko je 29. januarja napovedala kandidaturo za guvernerko Minnesote. Pri tem je spomnila na Renee Good in Alexa Prettija, ki so ju ustrelili ameriški imigracijski agenti, ter na lanska umora nekdanje predsednice predstavniškega doma Minnesote Melisse Hortman in njenega moža.
"Ti časi terjajo voditelje, ki znajo zavzeti stališče in ne prikimavajo slepo vsemu, kar prihaja iz te administracije, hkrati pa so pripravljeni poiskati skupni jezik in urediti razmere v naši zvezni državi," je še dodala. "Ti časi zahtevajo odločnost in odpor!"
Omenila je tudi škandale na področju socialnih storitev, ki so pretresli Minnesoto, ter obljubila odločen boj proti goljufijam in zlorabam javnih sredstev. "Poskrbela bom, da bodo tisti, ki kradejo denar davkoplačevalcev, končali v zaporu, in s spremembo delovanja državne uprave izkoreninila goljufije," je dejala. "Svoje delo bom opravljala brez strahu in brez pristranskosti. Nikoli se nisem izogibala spopadu z vplivnimi posamezniki."
Klobucharjeva ima sicer tudi slovenske korenine. Njen praded Mihael Klobučar se je izselil iz Bele krajine v ZDA, od koder izvira tudi njen priimek. Na svoje slovenske korenine je večkrat opozorila tudi sama. Ob obisku Slovenije leta 2013 je takratnemu predsedniku Borutu Pahorju pripovedovala o babičini potici, ki jo je ta pripravljala po tradicionalnem receptu – testo je raztegnila čez dve mizi ter ga nadevala z orehi ali jabolki.
Kariero javne funkcionarke je začela kot okrožna tožilka v okrožju Hennepin. Leta 2006 je bila izvoljena v senat ZDA in tako postala prva ženska iz te zvezne države, ki ji je to uspelo. Na volitvah v letih 2012, 2018 in 2024 je bila prepričljivo ponovno izvoljena.
Leta 2020 se je neuspešno potegovala tudi za demokratsko predsedniško nominacijo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.