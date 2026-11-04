Senatorka slovenskih korenin bo prva guvernerka Minnesote

Po poročanju NBC News je 66-letna Amy Klobuchar premagala republikansko kandidatko Liso Demuth , sicer predsednico predstavniškega doma Minnesote, in tako zagotovila, da guvernerski položaj ostaja v rokah demokratov. Postala je prva guvernerka v zgodovini Minnesote.

Čeprav je bilo nacionalno politično okolje letos naklonjeno demokratom, je bil ugled stranke v zvezni državi v zadnjih letih okrnjen. Tim Walz, ki je funkcijo guvernerja opravljal dva mandata in je bil demokratski podpredsedniški kandidat leta 2024, se je v zadnjih letih soočal s kritikami zaradi domnevno nezadostnega nadzora nad porabo javnih sredstev in odziva države na obsežne goljufije v socialnih programih. Walz je v začetku januarja opustil svojo kandidaturo za tretji mandat, kasneje pa je obljubil, da se "nikoli več ne bo potegoval za izvoljeno funkcijo".

Klobucharjeva se je nato udeležila demokratskih strankarskih predvolitev za guvernerko, na katerih je zlahka osvojila nominacijo. Ob začetku kampanje je obljubila, da bo Minnesoto branila pred politikami predsednika Donalda Trumpa, čigar administracija je letos v Minnesoto napotila zvezne imigracijske uradnike v okviru obsežnega zatiranja, ki so ga nekateri prebivalci primerjali z "invazijo".

"Minnesota, veliko smo dali skozi," je dejala Klobucharjeva, ko je 29. januarja napovedala kandidaturo za guvernerko Minnesote. Pri tem je spomnila na Renee Good in Alexa Prettija, ki so ju ustrelili ameriški imigracijski agenti, ter na lanska umora nekdanje predsednice predstavniškega doma Minnesote Melisse Hortman in njenega moža.

"Ti časi terjajo voditelje, ki znajo zavzeti stališče in ne prikimavajo slepo vsemu, kar prihaja iz te administracije, hkrati pa so pripravljeni poiskati skupni jezik in urediti razmere v naši zvezni državi," je še dodala. "Ti časi zahtevajo odločnost in odpor!"