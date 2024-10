Senatorka očitala kralju Karlu: To ni vaša zemlja, vi niste moj kralj

75-letni britanski monarh je na devetdnevni turneji po Avstraliji in Samoi, prvem večjem potovanju v tujino, odkar so mu v začetku leta diagnosticirali raka. Današnji dan je eden z največ dogodki na programu, ki so ga zaradi kraljevega zdravja že sicer okrnili.

Opozoril je, da se moč naravnih nesreč krepi, niz s tem povezanih dogodkov v zadnjem času pa da je brez primere in nezmotljiv znak podnebnih sprememb, je še dejal v govoru. Posebej se je poklonil prvotnim prebivalcem Avstralije kot "tradicionalnim lastnikom zemlje", ki so "65.000 let skrbeli in imeli radi to celino", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ko je ploskanje pojenjalo, je pozornost pritegnila neodvisna senatorka, pripadnica staroselske skupnosti. "Vrnite nam našo zemljo," je vzklikala Lidia Thorpe, ki je pred tem med himno kralju obrnila hrbet. "To ni vaša zemlja, vi niste moj kralj," je dodala in preden so jo varnostniki pospremili iz dvorane, med drugim evropskim naseljencem očitala genocid nad prvotnimi prebivalci.