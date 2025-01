'Sendvič' za direktorja srbske televizije in (končno) Đokovićev podpis

OGLAS

Študentski protesti po vsej državi so se začeli po novembrskem zrušenju nadstreška na prenovljeni železniški postaji v Novem Sadu, ki je vzel 15 življenj. Oblasti na čelu s predsednikom Aleksandrom Vučićem obtožujejo korupcije in neustreznega nadzora, zahtevajo, da se odgovorne kazensko preganja. Konec decembra so denimo zasedli pomembno beograjsko krožno križišče, po navedbah združenja Arhiv javnih zbiranj, ki udeležence prešteva s pomočjo fotografij in posnetkov s tal in iz zraka, se je na ulicah takrat zbralo 100.000 protestnikov, kot pravijo, celo več kot leta 2000 pred skupščino v ključnih trenutkih padanja režima Slobodana Miloševića.

"Darilo" za generalnega direktorja Velikanska množica se je v petek zvečer zbrala tudi pred stavbo RTS. Po ocenah omenjenega združenja jih je bilo med 53.000 in 55.000. Prišli so v času večernega televizijskega dnevnika, saj javni radioteleviziji RTS očitajo, da protestom ne posveča ustrezne pozornosti. Televizija je že večkrat bila tarča očitkov o provladnem poročanju, tudi omenjenim množičnim protestom so v zadnjih tednih namenjali le malo medijskega prostora.

Tokrat pa se je v osrednji večerni dnevnik neposredno oglašal novinar izpred stavbe, ki jo je obkolila množica protestnikov, tudi njihova spletna stran je dogajanje na protestu spremljala v živo, novica je bila umeščena na 1. mesto portala.

Koruptivni rojstnodnevni sendvič za direktorja televizije RTS. FOTO: Profimedia icon-expand

Niso zamolčali niti, da so študenti izdelali tudi več maket, med drugim "darilo" za 71. rojstni dan RTS-ovemu generalnemu direktorju Draganu Bujoševiću. Rojstnodnevni svečki sta bili zataknjeni v velikanski sendvič, v katerega je bilo zataknjenih tudi 200 evrov. Z izrazom "sendvičarji" namreč zbadajo podpornike Vučićevega režima, ki jim očitajo, da se njegovih mitingov udeležujejo v zameno za malico in nekaj drobiža.

"Zaposleni na RTS stojijo s študenti," sporoča transparent z balkona. FOTO: Profimedia icon-expand

Izpostavili pa so tudi, da je podporo protestnikom prav tako izrazil del zaposlenih na RTS-u, ki so se v času protesta na balkonu stavbe zbrali ob velikanskem transparentu, ki je poudarjal, da jim stojijo ob strani. (Pre)dolg molk Podporo študentom so že izrazili kmetje, številni umetniki in drugi državljani, še vedno pa pogrešajo podporo nekaterih javnih osebnosti, predvsem tistih najbolj znanih. "Zapomnili si bomo, kdo je molčal," je med drugim opozarjal včerajšnji transparent.

"Zapomnili si bomo tudi, kdo je molčal," sporočajo protestniki. FOTO: Profimedia icon-expand

Tarča pogostih kritik so priljubljeni vplivneži, pa tudi zvezdniški košarkar Nikola Jokić in najboljši tenisač na svetu Novak Đoković, saj jim očitajo, da bi lahko s svojim vplivom veliko dosegli. Ta teden pa je Đoković vsaj nekoliko omilili njihovo jezo, saj je v neposrednem prenosu vzel flomaster in na Eurosportovo kamero narisal simbol srca in v cirilici napisal Za Sonjo.

Zmago na odprtem prvenstvu Avstralije v tenisu je posvetil 20-letni študentki prava, ki je pristala v bolnišnici, ko je voznik avtomobila v Beogradu zapeljal med protestnike med njihovim poklanjanjem v spomin na žrtve novembrske novosadske tragedije ter zbil dekle, ki je stala na pločniku, in jo pri tem huje poškodoval. Nekaj metrov jo je vozil na strehi avtomobila, preden je padla na tla, sam pa je pobegnil.