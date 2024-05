Senegalski junak: leta 2017 je kopalcu rešil življenje, zdaj je umrl on

45-letni Senegalec Abdoulaye Diop je bil v Palmi dokaj znana oseba – od decembra leta 2017, ko je skupaj s prijateljem Oumarjem M'benguejem rešil moškega, ki se je utapljal v morju.

"Bili sta le okoli dve stopinji Celzija, voda je zmrzovala, toda ko vidiš nekoga v tej situaciji, ukrepaš, ne da bi razmišljal," je kasneje povedal v intervjuju za lokalni časnik Ultima Hora. Opisal je, kako sta se s prijateljem peljala ob obali, ko ju je ustavila objokana ženska in jima povedala, da je moški šel v vodo in se ni vrnil.

Z njegovim telefonom je poklicala policijo in začelo se je iskanje pogrešanega. "Medtem ko smo ga iskali, sem policista prosil za njegovo svetilko in šel v vodo. Ko mi je segala do vratu, sem v daljavi zagledal plavalca," je pojasnil. S prijateljem sta uspela priti do moškega in ga privleči na obalo, nato pa so ga z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, kjer je okreval.

Lokalni mediji so takrat pisali o junaku, ki je nekomu rešil življenje. Prejel je tudi odlikovanje mestnih oblasti.