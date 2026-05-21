Našli sod s truplom. Sumijo, da gre za pogrešanega Beograjčana

Kot poroča srbska agencija Tanjug, so sod našli na območju občine Inđija v Sremu. Po odredbi višjega javnega tožilstva v Beogradu bo truplo poslano na obdukcijo na Inštitut za sodno medicino, pa tudi na DNK-analizo, je sporočilo tožilstvo.
Srbski mediji poročajo, da gre za 52-letnega moškega, ki je bil kot pogrešana oseba prijavljen 13. maja, ubit pa naj bi bil večer prej v restavraciji v elitnem beograjskem predelu Senjak. Policija je izvedla več aretacij, ki so pretresle srbsko javnost. Doslej so prijeli 10 osumljencev, med njimi tudi tri policiste, ki jih sumijo, da so pomagali storilcem in da dogodka niso prijavili. Med aretiranimi je bil celo načelnik policijske uprave mesta Beograd Veselin Milić.
Usodna večerja
Žrtev naj bi bil Aleksander Nešović, domnevni član zloglasnega beograjskega klana Kekina skupina. Prejšnji torek se je njegova partnerica okoli 23. ure zadnjič slišala z njim. Povedal ji je, da je v restavraciji s prijatelji, nato pa je izginil.
Po prejeti prijavi je policija v notranjosti restavracije na Senjaku našla več krvavih sledi, na tleh pa tudi dva tulca. V zabojniku za smeti nasproti restavracije so našli mobilni telefon pogrešanega. Višje državno tožilstvo je pozneje sporočilo, da zbrani dokazi kažejo, da je bil Nešović umorjen.
Sledil je val aretacij, med osumljenimi so tudi možje postave z načelnikom Milićem na čelu. Prav ta naj bi Nešovića zvabil na srečanje v restavracijo, kjer je bil v družbi dveh glavnih osumljencev za umor. Predlagal naj bi mu, da zgladijo spor. Ker naj bi 52-letnik zaupal policijskemu načelniku, naj bi se tja odpravil brez varnostnikov. Po krajšem prepiru naj bi eden od glavnih osumljencev v Nešovića izstrelil več nabojev.
Policijo je preiskava vodila v Putince, naselje zunaj Beograda, kjer so našli avtomobil, za katerega sumijo, da je bil uporabljen za prevoz trupla. Našli naj bi sledove krvi, kirurške rokavice in plastenke s klorovodikovo kislino. Kriminalisti sumijo, da so s kislino skušali odstraniti sledi kaznivega dejanja. V bližnji Inđiji pa so zdaj torej našli še sod s truplom, v katerem naj bi bila pogrešana žrtev.
