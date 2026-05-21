Našli sod s truplom. Sumijo, da gre za pogrešanega Beograjčana

Kot poroča srbska agencija Tanjug, so sod našli na območju občine Inđija v Sremu. Po odredbi višjega javnega tožilstva v Beogradu bo truplo poslano na obdukcijo na Inštitut za sodno medicino, pa tudi na DNK-analizo, je sporočilo tožilstvo.

Srbski mediji poročajo, da gre za 52-letnega moškega, ki je bil kot pogrešana oseba prijavljen 13. maja, ubit pa naj bi bil večer prej v restavraciji v elitnem beograjskem predelu Senjak. Policija je izvedla več aretacij, ki so pretresle srbsko javnost. Doslej so prijeli 10 osumljencev, med njimi tudi tri policiste, ki jih sumijo, da so pomagali storilcem in da dogodka niso prijavili. Med aretiranimi je bil celo načelnik policijske uprave mesta Beograd Veselin Milić.

Usodna večerja

Žrtev naj bi bil Aleksander Nešović, domnevni član zloglasnega beograjskega klana Kekina skupina. Prejšnji torek se je njegova partnerica okoli 23. ure zadnjič slišala z njim. Povedal ji je, da je v restavraciji s prijatelji, nato pa je izginil. Po prejeti prijavi je policija v notranjosti restavracije na Senjaku našla več krvavih sledi, na tleh pa tudi dva tulca. V zabojniku za smeti nasproti restavracije so našli mobilni telefon pogrešanega. Višje državno tožilstvo je pozneje sporočilo, da zbrani dokazi kažejo, da je bil Nešović umorjen.

Primer je zatresel sam vrh policije v Beogradu