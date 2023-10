September najtoplejši doslej: 'To ni fantastična vremenska statistika'

Po podatkih službe EU za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus je povprečna septembrska temperatura na svetu znašala 16,38 stopinje Celzija. Bila je za 0,93 stopinje višja od povprečja za ta mesec v obdobju med letoma 1991 in 2020. To pomeni, da je bil letošnji september najtoplejši, odkar pri Copernicusu spremljajo podatke.

"To je res osupljivo. Nikoli v nobenem mesecu v naših evidencah nismo videli česa takega," je dejal direktor Carlo Buontempo.

"To ni fantastična vremenska statistika," je podatke za Euronews komentirala podnebna znanstvenica z Imperial College of London Friederike Otto. "To je smrtna obsodba za ljudi in ekosisteme. Uničuje sredstva, infrastrukturo, letino," je zapisala.