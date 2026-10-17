Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Septembra je zakon podpisal, zdaj ga Trump blokira

Washington, 17. 10. 2026 07.59 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
M.P.
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je izkoristil svoja pooblastila in zadržal izvajanje številnih sankcij proti Rusiji, ki jih je nedavno sprejel ameriški kongres z namenom kaznovanja države zaradi vojne v Ukrajini. Gre za obsežne sankcije in carine proti Rusiji, njenemu energetskemu sektorju in visokim političnim predstavnikom, ki jih je Trump podpisal minuli mesec.

Pred dnevi je ameriški predsednik Donald Trump že napovedal, da bodo ZDA uvažale rusko gorivo, s čimer želi še pred novembrskimi volitvami znižati cene energentov. Zdaj pa je v izvršnem ukazu, ki ga je izdal v petek zvečer, navedel, da je v "nacionalnem interesu" države, da se nekatere sankcije ne uveljavijo.

Trump je sicer zakon o sankcijah podpisal septembra, v veljavo pa bi moral stopiti v nedeljo, spominja BBC.

Zakon je usmerjen proti ruskemu gospodarstvu, Trumpu pa podeljuje široka pooblastila za uvedbo carin v višini do 100 odstotkov za pet največjih kupcev ruske nafte in plina – predvsem Kitajsko in Indijo. Ob tem zakon vključuje tudi sankcije proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, visokim predstavnikom ruske vlade, bankam in drugim finančnim institucijam ter t. i. ruski floti v senci.

Sprememba načrta je presenetila zakonodajalce in sprožila nasprotovanje obeh političnih strank.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: AP

Skupina 20 ameriških zakonodajalcev iz obeh strank je v soboto Trumpu poslala pismo, v katerem ga pozivajo k spoštovanju novega zakona, ki naj bi začel veljati 18. oktobra. Ob tem so poudarili, da je zakon "odločilen za to, da bi Putin mirovna pogajanja začel jemati resno", ter pozvali Trumpovo administracijo, naj "sankcije iz Grahamovega zakona uveljavi v celoti in brez odlašanja".

Ameriški zakon o sankcijah nosi ime po pokojnem republikanskem senatorju iz Južne Karoline Lindseyju Grahamu, ki je bil pred svojo smrtjo 11. julija eden najodločnejših zagovornikov Ukrajine v Washingtonu.

Demokrati Trumpu očitajo, da je kapituliral pred Moskvo ter obrnil hrbet Kijevu in Zelenskemu. "Trumpova zadnja vdaja Putinu znova izdaja naše ukrajinske partnerje in je v nasprotju z jasnim namenom kongresne zakonodaje, katere cilj je kaznovati Rusijo zaradi njene nezakonite agresivne vojne," je na spletu zapisal kongresnik iz Virginije Don Beyer.

'Naložba v vojno'

Zaveznice ZDA so že pred tem kritizirale tudi Trumpov dogovor o ruskem dizelskem gorivu, s katerim bi lahko ZDA pomagale ruski invaziji na Ukrajino. Odzval se je tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je dogovor označil za "naložbo v vojno".

Več sto vojakov iz Velike Britanije, Francije in Nemčije bo medtem prihodnji mesec sodelovalo v obsežni vojaški vaji na Poljskem. Britanski obrambni minister Wes Streeting je dejal, da je namen vaje "zagotoviti, da smo pripravljeni podpreti vojaško usposabljanje in povojno obnovo, ki ju bo Ukrajina potrebovala".

Trump je medtem pred tednom dni trdil, da naj bi se Rusija in Ukrajina dogovorili za "energetsko premirje", ki naj bi začelo veljati nemudoma. A je Zelenski ob njegovih trditvah izrazil presenečenje, a pristavil, da bo Kijev ustavil napade le, če bo to storila tudi Rusija. Moskva je medtem sporočila, da na tak dogovor ni nikoli pristala. Napadi so se tako nadaljevali.

Preberi še Blokada ukrajinskih dronov: Musk s prstom pokazal na ameriško vlado

Napetosti so se še dodatno zaostrile v začetku tedna, ko je bilo omrežje Starlink, ki je ključnega pomena za obrambo Ukrajine, omejeno. Med upočasnitvijo delovanja omrežja v torek zvečer je Rusija izvedla več smrtonosnih napadov na sosednjo državo - po besedah prebivalcev in vlade predhodnega opozorila na napade ni bilo.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
zda rusija ukrajina vojna donald trump sankcije

Izraelski naseljenci pretepli ameriško novinarko na Zahodnem bregu

24ur.com Trump začasno sprostil sankcije za ruski dizel
24ur.com Dogovor o povečanju pritiska na Rusijo. Bo Trump obnovil sankcije na nafto?
24ur.com Trump s sankcijami zoper dve ruski naftni družbi, Putin za dialog
24ur.com Trump poziva Nato k enotnim sankcijam proti Rusiji
24ur.com Putin rešuje Trumpa? 300.000 ton dizla za približno 14 ur ameriške porabe
24ur.com ZDA z obtožnicami proti ruskim oligarhom, Biden se je srečal z Julijo Navalno
24ur.com EU dorekla sankcije proti Rusiji, tudi o prepovedi uvoza plina
Priporoča
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
bibaleze
Portal
Hčerka Michaela Jacksona je mamo prvič spoznala šele pri 15 letih
Petkrat je izgubila otroka. Potem pa je morala poslušati še to vprašanje
Petkrat je izgubila otroka. Potem pa je morala poslušati še to vprašanje
Spletno nasilje med otroki: tiha stiska, ki se dogaja za zasloni
Spletno nasilje med otroki: tiha stiska, ki se dogaja za zasloni
Anja Ramšak uživa v materinstvu: poglejte ta nežen trenutek
Anja Ramšak uživa v materinstvu: poglejte ta nežen trenutek
zadovoljna
Portal
Po šovu sta sprejela veliko odločitev: od vile do skupnega doma
To kombinacijo bomo nosile vso jesen: elegantna izbira, ki pristaja ženskam vseh let
To kombinacijo bomo nosile vso jesen: elegantna izbira, ki pristaja ženskam vseh let
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka romantičen dan, dvojčki bodo radovedni
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka romantičen dan, dvojčki bodo radovedni
Dan pred tekom: česa nikakor ne smete storiti
Dan pred tekom: česa nikakor ne smete storiti
vizita
Portal
Uživanje hrane v samoti lahko dobesedno spremeni način presnove glukoze v telesu
Lahko vonj vašega popka lahko razkriva znake Parkinsonove bolezni in kognitivnega upada
Lahko vonj vašega popka lahko razkriva znake Parkinsonove bolezni in kognitivnega upada
Črevesne bakterije vplivajo na imunski sistem, prebavo in počutje
Črevesne bakterije vplivajo na imunski sistem, prebavo in počutje
Neprijetni mravljinci v rokah niso vedno naključni
Neprijetni mravljinci v rokah niso vedno naključni
cekin
Portal
Bogataš z 22 milijardami: Največja laž je, da vas bo osrečil denar
Njihove fotografije uporablja ves svet. Zdaj se je znašel v resnih težavah
Njihove fotografije uporablja ves svet. Zdaj se je znašel v resnih težavah
Otroci in vdova na sodišču: kam je izginilo premoženje, vredno četrt milijarde?
Otroci in vdova na sodišču: kam je izginilo premoženje, vredno četrt milijarde?
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
moskisvet
Portal
Je človeštvu ostalo le še nekaj tednov? Srhljiva napoved znanstvenikov iz leta 1960
Kako prepoznati psihopata? 7 značilnosti, na katere opozarjajo psihologi
Kako prepoznati psihopata? 7 značilnosti, na katere opozarjajo psihologi
Vse oči uprte v njeno zadnjico: v vročih kopalkah proslavila 30. rojstni dan
Vse oči uprte v njeno zadnjico: v vročih kopalkah proslavila 30. rojstni dan
Challe Salle izgubil 20 kilogramov: 'Pri 35 letih se počutim bolje kot pri 25'
Challe Salle izgubil 20 kilogramov: 'Pri 35 letih se počutim bolje kot pri 25'
dominvrt
Portal
7 idej, s katerimi bo grob urejen še dolgo po 1. novembru
Vaš pes ga lahko pogoltne mimogrede. Posledice so lahko zelo resne
Vaš pes ga lahko pogoltne mimogrede. Posledice so lahko zelo resne
Skoraj nič je ne uniči: uspeva tam, kjer druge rastline obupajo
Skoraj nič je ne uniči: uspeva tam, kjer druge rastline obupajo
Ena napačna poteza in saje se razmažejo po vsej steni
Ena napačna poteza in saje se razmažejo po vsej steni
okusno
Portal
Načrt za sladek vikend: mehko kvašeno pecivo, zaradi katerega se splača prižgati pečico
Hrustljavi dunajski zrezki brez razmočene skorjice: jajcem dodajte dve kapljici te sestavine
Hrustljavi dunajski zrezki brez razmočene skorjice: jajcem dodajte dve kapljici te sestavine
Tako boste spekli popoln kostanj v pečici, ponvi ali air fryerju
Tako boste spekli popoln kostanj v pečici, ponvi ali air fryerju
Imate v zamrzovalniku mleto meso? Iz njega lahko pripravite veliko več kot bolonjsko omako
Imate v zamrzovalniku mleto meso? Iz njega lahko pripravite veliko več kot bolonjsko omako
voyo
Portal
Tiho mesto 2
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Vrni se k meni
Vrni se k meni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022