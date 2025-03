Kdo je skrivnostni obveščevalec, ki bo vodil rusko delegacijo?

Pred svetom je nov pogovor med Rusijo in ZDA na visokem nivoju. V Rijadu se bosta 24. marca srečali delegaciji obeh držav. Rusko bo vodil Sergej Beseda, mož, ki je sodeloval pri pogovorih o izmenjavi ruskih vohunov, aretiranih v Sloveniji. Beseda je nekdanji vodja 5. direktorata varnostne službe FSB in naj bi zaradi neuspehov na začetku ruske invazije v Ukrajini začasno padel v nemilost Kremlja. Sedaj pa se, kot kaže, vrača v vidnejši vlogi.

OGLAS

Svetovalec ruskega predsednika Vladimirja Putina za zunanjo politiko Jurij Ušakov je v četrtek sporočil, da bo naslednji krog pogovorov med ZDA in Rusijo potekal v Rijadu, 24. marca, rusko delegacijo pa bo vodil (nekdanji?) obveščevalec generalpolkovnik Sergej Beseda. Ime, ki je znano tudi slovenskim obveščevalcem. Ti naj bi z Besedo imeli opravka med pogajanji o izmenjavi ruskih vohunov, aretiranih v Sloveniji leta 2023. Kdo je torej "skrivnostni" šef ruskih pogajalcev? 70-letni Beseda je bil leta 2003 imenovan za namestnika vodje direktorata za koordinacijo operativnih informacij oddelka za analize, napovedi in strateško načrtovanje FSB. Leta 2009 je nato postal vodja t. i. pete službe oz. službe FSB za operativne informacije in mednarodne odnose. Kot del delegacije naj bi sodeloval tudi na meddržavnih sestankih skupin G8 in G20.

Sergej Beseda FOTO: FSB icon-expand

20. in 21. februarja 2014, med majdansko revolucijo in malo pred padcem predsednika Viktorja Janukoviča, je bil Beseda v Kijevu in v stiku z varnostno službo Ukrajine (SBU), ki je skrbela za zaščito ruske ambasade in drugih institucij države v Kijevu. Beseda je takrat prosil za srečanje z Janukovičem o tej temi, vendar naj bi ga ta zavrnil. Po navedbah ukrajinske strani naj bi bil namen prihoda Besede v Kijev povsem drugačen, saj naj bi ta organiziral t. i. "protiteroristične operacije proti ukrajinskim državljanom". Ukrajina je kasneje pozvala Rusijo, naj razjasni okoliščine njegovega bivanja v Kijevu. Beseda se je nekaj mesecev kasneje znašel na seznamu sankcioniranih oseb s strani EU in Velike Britanije. Oktobra 2014 je podpisal sporazum o medsebojnem varovanju tajnih podatkov z Goranom Matićem, takratnim direktorjem srbskega Sveta za nacionalno varnost in zaščito tajnih podatkov. Govorice o aretaciji Rusija je obsežno invazijo na Ukrajino sprožila 24. februarja 2022. Eden od ključnih razlog za neuspeh načrtov o hitri zmagi naj bi bili veliki spodrsljaji obveščevalcev, ki so napačno ocenili razmere v Ukrajini in njenih oboroženih silah. Eden od odgovornih naj bi bilo po poročanju zahodnih medijev prav Beseda. Prvi je sicer o tem poročal ruski novinar Andrej Soldatov, ki je dejal, da je bil poleg Besede v začetku marca zaprt še njegov namestnik Anatolij Boljuk.

Uničeni ruski tanki v Kijevu FOTO: AP icon-expand