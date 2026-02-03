Naslovnica
Tujina

Šerif prepričan: 84-letno mamo ameriške televizijske voditeljice so ugrabili

Washington, 03. 02. 2026 15.52 pred 30 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Ti.Š.
Pogrešana Nancy Guthrie

Nancy Guthrie, mamo televizijske voditeljice Savannah Guthrie, so najverjetneje ugrabili, meni šerif okrožja Pima Chris Nanos. Motiva za to ni navedel, dejal je le, da zaenkrat nič ne kaže na to, da bi bila 84-letnica lahko tarča ugrabiteljev zaradi hčerinega položaja. V preiskavo njenega izginotja se je vključil tudi FBI.

Nancy Guthrie je izginila s svojega doma v sboto zvečer.
FOTO: AP
FOTO: AP

Da mama televizijske voditeljice Savannah Guthrie svojega doma ni zapustila "prostovoljno", temveč so jo ugrabili, sumijo organi pregona v ameriški zvezni državi Arizona.

84-letno Nancy Guthrie so nazadnje videli na njenem domu v bližini Tucsona v soboto okoli 21. ure. Družina jo je kot pogrešano policiji prijavila dan kasneje. Preiskali so njeno hišo, prvi izsledki pa sprožajo zaskrbljenost, je danes dejal šerif okrožja Pima Chris Nanos. Motiva za domnevno ugrabitev ni navedel, dejal je le, da zaenkrat nič ne kaže na to, da bi bila 84-letnica lahko tarča zaradi hčerinega položaja. "Da, verjamem, da so jo ugrabili," je Nanos dejal za ameriško medijsko hišo CBS.

V preiskavo njenega izginotja se je vključil tudi FBI. Kot je še povedal Nanos, bodo preiskovalci zdaj skušali ugotoviti, ali je Guthriejevo kdo zalezoval oziroma nadlegoval. Ostalih podrobnosti z javnostjo ni želel deliti, je pa pozval vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o pogrešani, naj o tem obvestijo policijo. Pri iskanju si pomagajo z droni, helikopterji, senzorji toplote in infrardeče svetlobe. "Vse, kar imamo, uporabljamo," je dodal šerif.

Pogrešana Nancy Guthrie
FOTO: AP
FOTO: AP

"Lahko potrdimo, da gre za primer pogrešane osebe in da družina tesno sodeluje z lokalnimi organi pregona," so v izjavi za NBC News potrdili Guthriejevi. Da 84-letnica sicer ni dobrega fizičnega zdravja, da pa nima znanih psihičnih težav, je ob tem dejal šerif. Na prejšnji novinarski konferenci je potrdil tudi, da so njen dom preiskali forenziki, specializirani za preiskovanje krajev umorov, kar – tako Nanos – ni standardni protokol v primeru pogrešane osebe.

Savannah Guthrie
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Nancy Guthrie je mama televizijske voditeljice Savannah Guthrie, ki vodi oddajo Today na ameriški televiziji NBC. "V imenu naše družine se želim zahvaliti za misli, molitve in sporočila podpore. Trenutno se osredotočamo na varno vrnitev naše drage mame," so njeno sporočilo javnosti posredovali sodelavci. 

Guthriejeva bi morala v petek sicer gostiti televizijski prenos otvoritvene slovesnosti olimpijskih iger.

