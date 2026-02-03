Šerif prepričan: 84-letno mamo ameriške televizijske voditeljice so ugrabili

Da mama televizijske voditeljice Savannah Guthrie svojega doma ni zapustila "prostovoljno", temveč so jo ugrabili, sumijo organi pregona v ameriški zvezni državi Arizona.

84-letno Nancy Guthrie so nazadnje videli na njenem domu v bližini Tucsona v soboto okoli 21. ure. Družina jo je kot pogrešano policiji prijavila dan kasneje. Preiskali so njeno hišo, prvi izsledki pa sprožajo zaskrbljenost, je danes dejal šerif okrožja Pima Chris Nanos. Motiva za domnevno ugrabitev ni navedel, dejal je le, da zaenkrat nič ne kaže na to, da bi bila 84-letnica lahko tarča zaradi hčerinega položaja. "Da, verjamem, da so jo ugrabili," je Nanos dejal za ameriško medijsko hišo CBS.

V preiskavo njenega izginotja se je vključil tudi FBI. Kot je še povedal Nanos, bodo preiskovalci zdaj skušali ugotoviti, ali je Guthriejevo kdo zalezoval oziroma nadlegoval. Ostalih podrobnosti z javnostjo ni želel deliti, je pa pozval vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o pogrešani, naj o tem obvestijo policijo. Pri iskanju si pomagajo z droni, helikopterji, senzorji toplote in infrardeče svetlobe. "Vse, kar imamo, uporabljamo," je dodal šerif.