Serija odstopov v ukrajinski vladi

V Ukrajini zaradi vojnega stanja, kljub izteku mandata Volodimirja Zelenskega in vrhovne rade (parlamenta), ni bilo ne predsedniških ne parlamentarnih volitev. Kljub temu pa je očitno na sporedu druga večja prevetritev v ministrski ekipi, od kar je Rusija 24. februarja 2024 sprožila invazijo. V preteklem tednu so se naprej zgodile menjave na nekaterih vojaških položajih, sedaj pa so odstopili: minister za zunanje zadeve Dmitro Kuleba, pravosodni minister Denis Maliuska, minister za strateško industrijo Aleksander Kamišin ter minister za zaščito okolja in naravnih virov Ruslan Strelec.