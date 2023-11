Serijska ruska ovaduhinja, ki brez slabe vesti prijavlja sodržavljane

Kot je povedala, je bil njen dedek anonimni obveščevalec sovjetske tajne policije v času Stalinove vladavine, ko so bile ovadbe del vsakdana. Ponosna je na to, da gre po njegovih stopinjah. Zdaj namreč v imenu domovine ruskim oblastem prijavi vsakogar, za katerega meni, da je kritik vojne v Ukrajini. Sama se celo opiše kot serijska ovaduhinja. Korobkova trdi, da je od začetka ruske vojne z Ukrajino napisala že 1397 obtožb. Pravi, da so bili ljudje zaradi njenih obtožb kaznovani, odpuščeni in označeni za tuje agente. "Ni mi žal zanje. Vesela sem, če so kaznovani zaradi mojih prijav," pove za BBC.

Ruske oblasti priznavajo, da so od začetka vojne preplavljene s prijavami ruskih državljanov. Uradniki policije za BBC anonimno pripovedujejo, da porabijo veliko časa za preiskavo in revizijo številnih obtožb o diskreditaciji ruske vojske. "Ovaduštva me je naučil moj dedek, ki je bil tudi sam ovaduh," za BBC pripoveduje ženska, ki se je predstavila z imenom Anna Korobkova , ki naj bi živela v večjem ruskem mestu, a svoje natančne lokacije britanskemu mediju ne želi izdati.

Novi zakoni o cenzuri so bili uvedeni kmalu po ruski invaziji na Ukrajino februarja 2022. Od takrat je Korobkova večino svojega prostega časa preživela na spletu in pogosto prijavljala ljudi zaradi diskreditacije ruske vojske. To je v Rusiji kaznivo dejanje, zanj pa je zagrožena globa dobrih 500 evrov ali do pet let zapora, če je storjeno več kot dvakrat. Po podatkih neodvisne ruske skupine za človekove pravice OVD-Info je bilo od uvedbe novih zakonov o cenzuri odprtih več kot 8000 primerov zaradi diskreditacije vojske.

Korobkova pravi, da na ta račun sicer pogosto prejema grožnje s smrtjo, boji se tudi, da bi njene zbrane podatke ukradli. Za ovaduštvo sodržavljanov ima več motivov. Kot meni, na takšen način pomaga Rusiji premagati Ukrajino, hkrati pa se želi finančno preskrbeti. Pravi, da bi bila, če Rusija izgubi vojno, to katastrofa za državljane, saj bi ti lahko izgubili vse svoje prihranke.

Ponosno vodi seznam ljudi, ki jih je prijavila

Korobkova oblastem večinoma poroča o ljudeh, ki govorijo z mediji, predvsem tistih, ki se pojavljajo v mednarodnih medijih. Ena od tarč Korobkove je tudi ruska antropologinja Aleksandra Arhipova. Prijavila jo je kar sedemkrat. Kot je Arhipova povedala za BBC, ima Korobkova to za svoje poslanstvo: "Njene obtožbe precej učinkovito utišajo strokovnjake," dodaja Arhipova, ki je zdaj v izgnanstvu in meni, da bi dejanja Korobkove lahko prispevala k temu, da jo je ruska država maja razglasila za tujo agentko. "Moji prijatelji, ki jih je obtožila, zdaj nočejo dajati nobenih komentarjev za noben medij. Tako bi lahko rekli, da je bila uspešna."

Druga njena tarča je bila učiteljica v Moskvi Tatjana Červenko. Ko je Rusija septembra 2022 uvedla pouk domoljubja, se je Červenkova odločila, da bo namesto tega raje poučevala matematiko, je povedala za TV Rain. Korobkova, ki je videla njen televizijski intervju, je ovadila Červenkovo, pritožila se je tudi svojemu delodajalcu, moskovskemu oddelku za izobraževanje in ruskemu komisarju za pravice otrok. Červenkovo so odpustili.

Korobkova za svoja dejanja ne kaže nikakršnega obžalovanja, temveč ponosno vodi seznam ljudi, ki jih je prijavila, vključno s posledicami, ki jih je imela njena prijava. Trdi, da je bilo po njenih ovadbah šest ljudi odpuščenih, 15 pa obtoženih in kaznovanih.

Ovaduštvo kot sredstvo za osebno obračunavanje

Čeprav Korobkova vztraja, da cilja na ljudi, za katere verjame, da so sovražniki države, nekateri za BBC zagotavljajo, da se ovaduštvo v Rusiji uporablja tudi za poravnavanje osebnih računov. Takšen je primer ribiča Jaroslava Levčenka s polotoka Kamčatka. Februarja 2023 je Levčenkova ladja pristala v pristanišču. Kot opisuje, mu je eden izmed ribičev v pristanišču ponudil alkoholno pijačo, ki jo je zavrnil. Moškemu se je že prej zameril, zato je to vodilo v nov spor. Levčenko pripoveduje, da ga je moški udaril s steklenico po glavi, pozneje pa se je zbudil v bolnišnici. Levčenko je po tem, ko je bil odpuščen iz bolnišnice, odšel na policijsko postajo, da bi vložil prijavo proti drugemu ribiču, a tam je izvedel, da je bil že sam prijavljen, pa ne zaradi napadam temveč zaradi domnevnih protivojnih stališč, za katere trdi, da jih ni nikoli izrekel. Levčenka so nato aretirali 13. julija. Obtožen je opravičevanja terorizma, obtožbe pa zanika, in je v zaporu, medtem ko čaka na sojenje.