Serijskemu posiljevalcu prisodili 897 let zaporne kazni

Roy Charles Waller, serijski posiljevalec, ki je med leti 1991 in 2006 napadel najmanj devet žensk v Severni Kaliforniji, bo v zaporu do konca življenja. Sodišče je Wallerja, znanega tudi po vzdevku "posiljevalec NorCal," ki je bil osumljen več kaznivih dejanj, med drugim ugrabitve, posilstva in sodomije, obsodilo na kar 897 let zaporne kazni. Sam vztraja, da je nedolžen.

Porota na sodišču v Sacramentu je 60-letnega Roya Charlesa Wallerja v petek spoznala za krivega v 46 točkah obtožnice za serijo napadov na devet žensk v šestih okrožjih Severne Kalifornije, ki jih je zagrešil med leti 1991 in 2006. Po besedah ​detektiva iz Sacramenta Avisa Beeryja je v večini primerov vdrl v njihove domove, žrtve zvezal in jih posilil. Običajno je napadel sredi noči, včasih je ženske tudi ugrabil in odpeljal k bankomatu, kjer so mu morale dati denar, ali pa je ukradel stvari iz njihovih hiš. Vse od leta 2006 je policija imela DNK sledi, zato je lahko med seboj povezala šest različnih primerov. Ker pa njegovega DNK-ja niso imeli v bazi, niso mogli ugotoviti, da gre za Wallerja. Preboj v primerih se je zgodil septembra 2018, ko so na kraju zločina, kjer je bila posiljena ena od žrtev, našli biološke sledi. Preiskovalci so z uporabo vrhunske preiskovalne genetske genealogije (IGG) izdelali seznam potencialnih sorodnikov storilca in zožili izbor osumljencev na Wallerja. Le nekaj dni zatem so ga aretirali v službi v Berkeleyju.

icon-expand Roy Charles Waller na sodišču. FOTO: AP

Enak postopek so preiskovalci uporabili že leta 2018 za identifikacijo Josepha Jamesa DeAngela oz. t. i. "Golden State Killerja".Tedaj so po 40 letih ujeli serijskega morilca – nekdanjega policista, ki je zagrešil 12 umorov in vsaj 50 posilstev.

"Vseeno je bilo, kaj sem naredil," je po Wallerjevi obsodbi dejal njegov odvetnik Joe Farina. "Šlo je za primer z dokazi DNK. Nismo mogli izpodbijati dejstva, da je bil njegov DNK na skoraj vseh krajih zločina." Novinarjem je povedal, da Waller vztraja pri tem, da je nedolžen in da se bo na kazen pritožil. Na sojenju so poleg devetih žensk, ki so bile njegove žrtve, pričali tudi upokojeni policisti, detektivi in medicinski ogledniki s področja spolnega nasilja, ki so v Sacramento pripotovali iz več zveznih držav, da bi povedali svoje mnenje. "Žrtve so desetletja čakale na pravico in z uporabo IGG je bila mogoča identifikacija in aretacija Wallerja," pa je sporočilo okrožno državno tožilstvo v Sacramentu. "Želimo se zahvaliti vsem detektivom in agencijam na različnih nivojih in z različnimi jurisdikcijami, da nikoli niso obupali nad preganjanjem storilca,"so še dodali.

