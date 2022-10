Serijski morilec na pohodu v Kaliforniji, policija razpisala nagrado

Detektivi so objavili zrnato sliko po zadnjem umoru v torek prejšnji teden, poroča Sky news. Posnetek nadzorne kamere prikazuje neznanca od zadaj, ki je oblečen v črno in nosi črni klobuk. Stocktonska policija je sporočila, da bi to lahko bil osumljenec ali priča.

Načelnik policije v Stocktonu Stanley McFadden je zato prebivalcem naročil, naj bodo previdni, ko iščejo strelca. Za informacije, ki bi policistom omogočile, da aretirajo morilca, je namreč na voljo nagrada v skupni vrednosti 85.000 dolarjev (približno 87.197 evrov). Mesto Stockton je razpisalo nagrado v višini 75.000 dolarjev (76.938 evrov), Stocktonski policijski oddelek za preprečevanje kriminala (Stockton Crime Stoppers) pa je ponudil dodatnih 10.000 dolarjev (10.258 funtov), piše Sky news.



Stanley McFadden je pojasnil, da je bila zadnja žrtev 54-letni moški, ki ga je neznanec ustrelil 27. septembra v stanovanjskem območju. Bil je peti, ki je bil ustreljen od 8. julija v radiju nekaj kvadratnih kilometrov v Stocktonu. McFadden na podlagi preiskave in poročil, ki jih prejemajo njegovi policisti, verjame, da je vseh pet umorov povezanih. Vsem žrtvam je skupno, da so hodile same, medtem ko jih je nekdo ustrelil, navaja Sky news.

Doslej še ni znano, ali obstaja eden ali več strelcev



Stockton je sicer mesto s 320.000 prebivalci približno 80 kilometrov južno od glavnega mesta Sacramenta. McFadden je po besedah Sky newsa dejal, da je policija izključila nasilje skupin, zločine iz sovraštva in napad na brezdomce, pri čemer detektivi še ne morejo ugotoviti, ali obstaja eden ali več strelcev.



Šef policije je na družbenem omrežju zapisal: "Zavezani smo k zaščiti naše skupnosti in reševanju teh primerov, pri čemer uporabljamo vse vire, ki so nam na voljo, vključno vas. Potrebujemo vašo pomoč! Če ima kdorkoli informacije o teh preiskavah, naj nas takoj pokliče," je njegov poziv povzel Sky news. "Prosim, ne pozabite, da imajo naše žrtve žalujoče družinske člane, ki potrebujejo rešitev. Če kaj veste, povejte," je poudarill.



Ob tem je McFadden pojasnil, da so se umori zgodili na "slabo osvetljenih" območjih, "zasenčenih z drevesi". "Bodite pozorni. Imejte oči na pecljih," je opozoril.

McFadden je navedel podrobnosti o vsakem od napadov, ki so se zgodili:

8. julij - neznani 35-letni moški, opisan le kot belec, je bil usodno ustreljen ob 12.31;

11. avgust – ob 21.49 je bil umorjen neznani 43-letni moški, opisan kot Latinoameričan;

30. avgusta – neznani 21-letni moški, opisan kot Latinoameričan, je bil smrtno ustreljen ob 6.41 zjutraj;

21. september – neznani 52-letni moški, opisan kot Latinoameričan, je bil umorjen ob 4.27 zjutraj;

27. september – neznani 54-letni moški, opisan kot Latinoameričan, je bil usodno ustreljen okoli 1.50 zjutraj.