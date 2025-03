Serijski morilec: posmrtne ostanke ženske našli na smetišču

Skibicki je bil julija lani obsojen za umore štirih žensk. Umori niso bili odkriti več mesecev, dokler ni moški, ki je iskal staro železo v zabojniku pred stanovanjem Skibickija, našel človeške ostanke, za katere je bilo ugotovljeno, da pripadajo eni izmed žrtev.

Kanada se že dolgo sooča s krizo pogrešanih in umorjenih domorodnih žensk in deklet, ki predstavljajo štiri odstotke ženske kanadske populacije. Po podatkih oblasti pa domorodke predstavljajo 10 % populacije pogrešanih žensk v Kanadi in so žrtve v 16 % umorov žensk.