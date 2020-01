Serijski posiljevalec moških bo do smrti v zaporu: žrtve omamil in jih snemal

Reynhard Sinaga naj bi v desetih letih v Manchestru v Veliki Britaniji zlorabil okoli 190 moških. Žrtve je iskal v središču mesta, kjer se zvečer zbirajo študenti, jih zvabil v svoje stanovanje, kjer jih je nato omamil in posiljeval, svoja dejanja pa je posnel. Sodišče v Manchestru ga je po dveh letih sojenja spoznalo za krivega posilstva 48 moških, ki so jih uspeli prepoznati s pomočjo posnetkov in drugih dokazov. Policija naj bi našla posnetke še okoli 79 drugih moških, a jih še niso uspeli prepoznati. Sumijo pa, da je bilo žrtev še več.

Njegove žrtve so bile mladi, pijani moški, ki jih je našel same, brez družbe. Večini žrtev je pristopil na prijazen način in se začel z njimi pogovarjati. "Ponudil jim je pijačo, ali možnost, da si napolnijo baterijo na telefonu v njegovem bližnjem stanovanju. Po nekaj minutah, ko je žrtev vstopila v njegovo stanovanje, jo je omamil," je za Sky News pojasnil Rushton. Ko je žrtev povsem izgubila nadzor zaradi mamila – uporabil naj bi GHB oziroma drogo za posilstva, jo je večkrat na noč posilil, vse skupaj pa posnel s svojim telefonom.

Žrtve za posilstvo izvedele šele od policije

Večina njegovih žrtev so bili beli heteroseksualni moški, povprečna starost pa je bila okoli 21 let. "Nekateri so morda vedeli, da so bili žrtve zločina, nekateri morda ne. Ne želimo jih travmatizirati, želimo pa jim ponuditi vsakršno pomoč, ki jo lahko," je dejal pomočnik glavnega policijskega stražnika Mabs Hussain.

Zaradi droge, ki jo je podtaknil v pijačo, je večina žrtev izgubila spomin in niso vedeli, kaj se je zgodilo oziroma da so bili posiljeni. Policijski zapisniki o zaslišanju žrtev namreč razkrivajo, da je večina izvedela, da so bili posiljeni šele, ko jih je poklicala policija. Večina je zaradi posilstva doživela veliko psihološko travmo.

"Nisem vedel, zakaj se želijo pogovoriti z menoj, vendar sem bil povsem uničen, ko sem slišal, da sem bil žrtev posilstva po tem, ko sem bil omamljen, in da je ta spolni akt posnel moški, za katerega zdaj vem, da mu je ime Sinaga," je dejal eden od posiljenih moških. 20-letnik, ki ga je Sinaga kar petkrat posilil, pa je dejal: "Nič me ni pripravilo na to, kar mi je povedala policija. Bil sem v popolnem šoku."

Ustvarjal si je zbirko

Posiljevalca so odkrili junija 2017, ko je njegova žrtev sredi spolnega napada prišla k zavesti in poklicala policijo. Ko so policisti preiskali napadalčev dom, so med drugim našli za več dni video materiala, ki ga je Sinaga posnel med svojimi posilstvi. Med preiskavo so ugotovili tudi, da je Sinaga rutinsko kopiral Facebook profile svojih žrtev in si shranjeval njihove fotografije. Tožilstvo je prepričano, da si je posiljevalec ustvarjal nekakšen katalog svojih žrtev.

Sojenje je potekalo dve leti, tožilstvo pa mu je očitalo skoraj 160 kaznivih dejanj na področju spolnih napadov, od tega 136 primerov posilstev proti 48 moškim. Sinaga je ves čas vztrajal, da ni kriv in trdil, da so žrtve pristale na spolno dejanje. Trdil je, da so moški sami pristopili k njemu na ulici, preden sta skupaj odšla k njemu domov. Tam naj bi po napadalčevih besedah moški ustregli njegovi fantaziji in se med spolnim dejanjem pretvarjali, da so mrtvi. Ko so ga vprašali, zakaj je dejanje vedno potekalo na tleh, je odgovoril, da ni želel razmetati postelje.

Sinaga ves čas sojenja ni pokazal niti kančka obžalovanja, še več, sodnica je dejala, da se ji zdi, da je užival med samim sodnim procesom, zato ga je označila za pošast. "Nikoli ne bo izpuščen na prostost," je še dodala.

Britanski mediji so lahko o primeru in sojenju poročali šele zdaj, po zaključku sojenja. Sodišče ga je obsodilo na tri dosmrtne zaporne kazni.