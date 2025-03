Serijsko rušenje nelegalnih vikendov v Umagu, kmalu še ob obali in na otokih

Bagri so že na terenu po celotni Istri, zgolj v Umagu naj bi v tem tednu zrušili kar 38 objektov. In čeprav se nekateri lastniki ne morejo sprijazniti s tem dejstvom, pravijo celo, da imajo za svoje objekte dovoljenja, pa inšpekcija po drugi strani pravi, da so nekatere rušili že pred 10 leti. Zdaj bodo to ponovili, saj da je nelegalno na istem mestu zrasel že nov objekt.