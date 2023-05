Kami Rita podrl svoj rekord in se 28-krat povzpel na najvišji vrh sveta

Naloga šerpe je postaviti tabor, voditi nosače, skrbeti za enakomerno porazdelitev tovora in biti odgovoren za varnost pohodniške skupine. Šerpa mora tudi vzpostaviti stik s strankami in jih podpirati na poti. Šerpe, ki pa nadaljujejo pot do višjih taborov in vrha, so visoko specializirani in običajno pripadniki šerpske narodnosti. Delo na višjih nadmorskih višinah je nevarnejše, zahteva izkušenejše šerpe in prinaša višje plačilo.

Šerpe v Nepalu živijo v okrožju Solu-Khumbu v okolici Himalaje. Nedavne študije so pokazale, da se z izjemno visoko nadmorsko višino spopadajo tako, da povečajo število rdečih krvničk v krvi, kar poveča sposobnost prenašanja kisika.