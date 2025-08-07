Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Šeško že v Manchestru: njegov let z naskokom najbolj spremljan

Manchester, 07. 08. 2025 20.52 | Posodobljeno pred 4 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
1

Malo pred 20.30 je Benjamin Šeško z letalom pristal na letališču v Manchestru, je razvidno s portala FlightRadar24. Njegovo pot na Otok je v živo spremljalo več kot 10.000 ljudi.

Let iz Leipziga v Manchester
Let iz Leipziga v Manchester FOTO: Flightradar24

Šeško je s svojim agentom Elvisom Basanovićem v Manchester poletel iz 1009 kilometrov oddaljenega Leipziga, let je trajal slabi dve uri, kažejo podatki FlightRadarja24. K novemu delodajalcu sta poletela s poslovnim letalom Hawker Beechcraft 400XP italijanske letalske družbe Aliserio.

Hawker Beechcraft (fotografija je simbolična)
Hawker Beechcraft (fotografija je simbolična) FOTO: Profimedia

Zvečer je bilo na strani za sledenje letalskemu prometu v realnem času za let Leipzig–Manchester največ zanimanja. Spremljalo ga je več kot 10.000 uporabnikov.

Da se je Šeško že danes odpravil na Otok, je sicer z objavo fotografije iz kabine prvi razkril italijanski novinar Fabrizio Romano. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot je poročal Romano, se je 22-letni Šeško z rdečimi vragi dogovoril za pogodbo do leta 2030. Kot zanimivost velja dodati, da je Šeško leta 2023 pred 24 milijonov evrov vrednim prestopom iz Salzburga v Leipzig zavrnil prestop k rdečim vragom iz Manchestra.

Preberi še Saga končana! Šeško je postal Rdeči vrag
Benjamin Šeško Manchester United prestop nogomet transfer
Naslednji članek

Slovenija VS ZN: Ženske ključne za stabilnost v Zahodni Afriki

SORODNI ČLANKI

Ferdinand: Šeško je zelo nadarjen, a takoj bo moral začeti zabijati gole

Bi se moral Šeško odločiti za Manchester United ali Newcastle?

Saga končana! Šeško je postal Rdeči vrag

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
borjac
07. 08. 2025 21.02
+2
Srečno Šeško , zate osebno in Reprezentanco Slovenije.
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065