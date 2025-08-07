Šeško že v Manchestru: njegov let z naskokom najbolj spremljan

Šeško je s svojim agentom Elvisom Basanovićem v Manchester poletel iz 1009 kilometrov oddaljenega Leipziga, let je trajal slabi dve uri, kažejo podatki FlightRadarja24. K novemu delodajalcu sta poletela s poslovnim letalom Hawker Beechcraft 400XP italijanske letalske družbe Aliserio.
Zvečer je bilo na strani za sledenje letalskemu prometu v realnem času za let Leipzig–Manchester največ zanimanja. Spremljalo ga je več kot 10.000 uporabnikov.
Da se je Šeško že danes odpravil na Otok, je sicer z objavo fotografije iz kabine prvi razkril italijanski novinar Fabrizio Romano.
Kot je poročal Romano, se je 22-letni Šeško z rdečimi vragi dogovoril za pogodbo do leta 2030. Kot zanimivost velja dodati, da je Šeško leta 2023 pred 24 milijonov evrov vrednim prestopom iz Salzburga v Leipzig zavrnil prestop k rdečim vragom iz Manchestra.
