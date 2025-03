Šešljevo hujskanje na Informerju: Reko Madžarom, del Hrvaške Sloveniji

Protestnike so v soboto pred stavbo Informerja pričakale zaščitne ograje in policijske sile, ki so jim preprečile približevanje vhodu. Kljub temu so zbrani glasno izražali nezadovoljstvo, češ da ne želijo živeti v državi, kjer obstajajo mediji, ki služijo izključno propagandi in obrekovanju drugače mislečih.

"Hrvati so sklenili zavezništvo z Albanci in Šiptarji s Kosova, protisrbsko zavezništvo. Sklenili bomo tudi obrambno zavezništvo z bratsko Madžarsko. Skrajni čas je, da Madžarska vrne izhod na Jadransko morje. Reka je madžarsko pristanišče, nikoli ni spadala v hrvaško banovino. Zgradili so jo Madžari," je tvezil Šešelj. "Nad širšim koridorjem, ki bo povezal Madžarsko z morjem, je kajkavska regija, to je treba vrniti Sloveniji, to si Melania Trump zasluži, vse ostalo je Velika Srbija," je nadaljeval ob aplavzu in smehu zbranih. Kajkavsko narečje sicer govorijo v severozahodnem delu Hrvaške in v Gorskem kotarju.

"Ostane le Velika Srbija. Takoj ko Madžarom zagotovimo širok koridor, bodo spoznali svoj interes in srbske dežele bodo spet skupaj. Če muslimani ne bodo z nami, bomo njihovo 'džamahirijo' pustili. Ni jim treba, nikogar ne bomo silili. Te katoliške Srbe bomo tako ali drugače ozavestili in povrnili vse, kar je srbsko. Srbija mora imeti tudi dostop do morja. Zdi se, da so razmere v svetu za nas vse bolj ugodne," njegove navedbe povzemajo pri Net.hr.