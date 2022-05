Šest članov družine hodilo ob morju, tri je val odnesel v smrt: Ni razlage

Kot je znano, sta se 55-letni moški in 33-letna ženska sprehajala s štirimi otroki, potem pa se je zgodila tragedija. Priče so na pomoč takoj poklicale reševalne službe. Ob gasilcih so bili mobilizirani trije helikopterji, dva čolna, ribiči, ekipa dronov, ekipa psov, pomorski patruljni čoln in navtična brigada Pomorske žandarmerije.

Par so našli slabo uro kasneje, truplo otroka pa okoli 22. ure. Nikomur niso več mogli pomagati. Ostali trije otroci, stari od 13 do 15 let, so bili nepoškodovani, a v šoku, zato jim nudijo psihološko pomoč.

Domačini so šokirani, pristojni pa pravijo, da je bil "razpon plimovanja precej visok, vendar morje ni bilo zelo razburkano".